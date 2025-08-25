Парк „Вранa” мина под управлението на Областната администрация, входът става безплатен

Парк „Вранa” официално премина под управлението на Областна администрация София. Това съобщи областният управител Стефан Арсов с публикация във фейсбук.

„Това е дългоочаквана стъпка, която ще сложи край на годините на занемаряване и бездействие от страна на Столична община и ще позволи на това емблематично място да се развие така, както заслужава – в полза на всички граждани и гости на столицата“, обясни Арсов.

По думите му, е приемо-предавателния протокол от страна на Столична община са описани редица проблеми, натрупани през последните две години.

Сред тях са много лошо състояние на част от алеен асфалтов път, водещ до двореца, счупена ограда от южната страна на парка заради ПТП-та през годините, както и липсваща такава от северната част на парка, компрометирано корито и стени на „Езеро с лилиите”, лошо състояние на ботанически видове с висока екологична и културна стойност.

999 дървета констатирани като опасни и изсъхнали от Лесозащитна станция – София.

Липсват още технически данни за важни за парка елементи като поливни системи, външен топлопровод и водопровод и алейно осветление.

"Като областен управител, поемам ангажимент да превърнем парк „Вранa” в сигурно, красиво и вдъхновяващо място. Работим активно по културния календар на парка – концерти, изложби, фестивали и образователни инициативи, които ще оживят „Вранa” и ще го направят притегателен център за култура и отдих", заявява Стефан Арсов.

Областният управител обещава входът за парка да бъде свободен за всички.