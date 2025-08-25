"Български пощи" спират временно пратките за САЩ

Още по темата: Пощенски служби от цял свят спират доставките до САЩ 24.08.2025 15:09

"Български пощи" уведомиха своите клиенти, че временно преустановяват приемането на всички видове пратки за САЩ, считано от утре - вторник, 26 август 2025 г.

Причината е в планираните промени от Администрацията на САЩ, свързани с митническото обслужване на влизащи в страната пратки, съдържащи стоки, обясняват от компанията.

"Български пощи" ще информират при промяна в ситуацията.

Администрацията на президента Доналд Тръмп обяви миналия месец, че от 29 август отменя изключението, известно като "de minimis" за безмитен внос на международни пратки на стойност под 800 долара, което позволява и вносът да става с минимални бюрократични процедури.

В резултат, както "Труд News" писа, пощенски служби от цяла Европа, Азия и Тихоокеанския регион спират доставките на пакети до САЩ, в очакване на новите правила.