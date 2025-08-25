Новото строителство хит на имотния пазар в Бургас

Търсят се жилища в изграждащите се квартали

Най-високите цени държи "Лазур"

Тристайни в центъра са много скъпи

Новото строителство е най-търсено на имотния пазар в Бургас. Клиенти предпочитат да си закупуват жилища в най - новите квартали, които се изграждат - "Мадика" и "Хоризонт", съобщи брокерът Живко Иванов за Труд news.

Двустаен от 60 квадрата в "Мадика" в момента може да се купи за 91 000 евро, но до "тапа". Завършен и напълно готов струва 125 000 евро, с малко по - голяма квадратура - 78 квадрата. Двустаен в жк "Хоризонт" е 102 000 евро, до тапа, с площ 56 квадрата. 150 000 евро е вече готов, 77 квадрата апартамент. Предложенията са доста, а купувачите са предимно млади семейства и то бургазлии.

Има много млади семейства, които се връщат в родния си град и най много ги привлича новото строителство, факта, че ще живеят в ново жилище, каза Живко Иванов.

Освен това в "Мадика" има инфраструктура, вече има и автобус.

Предложенията за апартаменти в центъра на града, примерно за двустайните, са с около 13 000 евро, по - скъпи. Например двустаен от 63 квадрата е обявен за 138 000 евро, има и цени от 134 000 евро. Има и предложения с много високи цени.

Три стаен от 100 квадрата в центъра е обявен за 305 000 евро. Друг, от 124 квадрата е 345 000 евро. 352 000 евро в центъра струва жилище ново строителство от 110 квадрата. Под 200 000 евро няма тристайни апартаменти, коментират брокерите.

Наблюдава се тенденция, че двустайните се търсят за отдаване под наем, а тристайните - за собствено ползване, коментират брокерите.

Засега най-скъп остава "Лазур", който е в непосредствена близост до морето. Там предложение за тристаен от 120 квадратни метра е на цена 249 900 евро, 105 квадрата, с директна гледка към морето е 295 000 евро. Жилище от 104 квадрата може да се намери и за 215 000 евро, но за тази площ това е най - ниската цена.

Двустайните в "Лазур" са съответно 154 000 евро за 60 квадрата, 190 000 евро за 72 квадрата. Но има и предложение за двустаен апартамент от 60 квадрата, толкова, колкото е и обзаведения в "Мадика" - 125 000 евро. Разликата е, че в "Лазур" е ЕПК и по - малка квадратура.