Върнахме стрелките на часовника с час назад

Тази нощ в 04:00 часа местно време се върнахме към астрономическото часово време и часовниците бяха върнати с един час назад.

Промяната е в изпълнение на Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 19 януари 2021 г., припомнят от Българския институт по метрология.

На 30 март тази година страната ни премина към лятно часово време.

Смяната на часовото време на зимно и лятно е регламентирана с Постановление 94 на Министерския съвет от 13 март 1997 г.

Съгласно постановлението всяка година в нощта срещу последната неделя на октомври се въвежда зимно часово време, като часовниците се преместват с един час назад, а в последната неделя на март се преминава към лятно часово време, като часовниците се преместват с един час напред.

През март 2019 Европейският парламент гласува за отпадането на сезонната смяна на часа, но държавите членки решават самостоятелно дали преминат изцяло на лятно или зимно часово време.