Чичото на тройния убиец от Люляково се обеси

Чичото на тройния убиец от Люляково се е обесил. Това е станало късно вечерта в петък. Мъжът бил открит в дома си в Айтос.

От полицията в Бургас отказаха подробности по случая.

Полицаите са в района и работят по разплитане на ужасното убийство, смразило цялата област.

25 годишният Фахри изби семейството си с ловна пущка. Умъртвени бяха майка му, лелря му и сестра му, а 7 годишното му братче Мустафа се спасило като по чудо, бягайки при съседи в селото.

Бащата на Фахри - Селим бе открит в дома на чичото Кемал в Айтос.

Първоначално се смяташе, че пушката, с която убиецът е стрелял е на чичото. Ловното оръжие на Кемал обаче се оказа на мястото си, а това, с което Фахри е стрелял не е открито.

В Люляково се говори, че Кемал често вземал племенника със себе си на лов и Фахри явно имал своя , незаконна пушка.

За да се самоубие чичото, явно има пръст в престъплението, коментират в Люляково.