Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент и положителен наркотест

По разпореждане на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов инспектор от "Автомобилна администрация" - Пловдив, причинил пътен инцидент със служебен автомобил, е временно отстранен от работа до излизане на резултатите от кръвните проби и изясняване на случая.

"От името на Министерството на транспорта и съобщенията поднасям своите искрени извинения на пострадалите", заяви вицепремиерът Караджов по повод инцидента.

Служител на ДАИ - Пловдив причини вчера пътен инцидент при пристигане пред учебен център за провеждане на практически изпит. При извършване на маневра на заден ход той бутнал единия от двама, движещи се заедно пешеходци.

На мястото пристигнал екип от сектор "Пътна полиция" - Пловдив. Пробата за алкохол на водача е отрицателна. Полевият тест за наркотични вещества е отчел положителен резултат, взета била и кръвна проба за лабораторно изследване, съобщават от Транспортното министерство.

Двамата потъпреши от инцидента са откарани за преглед в лечебно заведение и по-късно са освободени в добро здравословно състояние.