Скандал в София: Пациент плати 733 лв. за няколко часа в спешното

Близки на 82-годишен мъж със съмнения за инсулт бяха принудени да платят 733 лева, след като пациентът беше транспортиран с линейка до частна болница. От Центъра за спешна медицинска помощ заявиха, че са длъжни да откарат пациентите до най-близкото лечебно заведение, което може да ги приеме, разказва БТВ.

Случаят започва, когато дъщерята на мъжа, Олга, забелязва затруднения в говора на баща си и веднага се обажда на спешния телефон.

„Докторката каза, че има признаци на инсулт и много високо кръвно – трябва да го закарат в болница. Попитах къде, тя каза: карайте след мен, отиваме в Токуда“, разказва Олга.

Мъжът е приет в спешното отделение на частната болница, където му правят скенер, кръвни изследвания и прегледи. В крайна сметка не се установява инсулт, но кръвното му е 200 на 100. След като му дават медикаменти, пациентът е изписан.

„Когато трябваше да го изпишем, на касата ми поискаха 733 лева за изследвания“, добавя Олга.

От спешната помощ обясняват, че пациентът е имал симптоми на остро мозъчно съдово нарушение и са го транспортирали до лечебно заведение, което е могло да осигури необходимата помощ.

„За съжаление имаме отказ от най-близките държавни болници, които не са частни, поради липса на места или други причини“, посочва говорителят на ЦСМП София, Катя Сунгарска.

Здравното министерство субсидира болници за спешни случаи, преминали през отделенията, но неприети от други лечебни заведения. Въпроси към „Токуда“ за договора им с държавата и за причината пациентът да плати, все още нямат отговор.

„Аз не съм избрала тази болница – извикала съм бърза помощ“, казва Олга. Спешната помощ подчертава, че всяко остро мозъчно съдово нарушение при възрастен човек е спешен случай.