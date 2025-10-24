Полицаи от Самоков подкрепиха инициативата „Капачки за бъдеще“

Капачките са събрани в 11 туби, а акцията продължава

Полицаи от Районното управление в Самоков се включиха в глобалната акция „Капачки за бъдеще“, като дариха събраните пластмасови капачки. Инициативата, създадена от Лазар Радков, се провежда в десетки населени места в страната. Средствата, получени от рециклирането на капачките, се използват за закупуване на кувьози за новородени или детски линейки.

Полицай Емил Филипов отбеляза, че ежегодно служителите на управлението даряват капачки, събирани в сградата на полицията в Самоков. Тази година дарението е предадено в Основно училище „Христо Максимов“, което е сборен пункт за града. Капачките са събрани в 11 туби, а акцията продължава.

От учебното заведение също подкрепят инициативата и призовават всеки, който има капачки, да ги занесе в сградата на училището. В Самоков и околните села са разположени метални сърца за събиране на капачки. Главен организатор на акцията в града е Ели Георгиева.