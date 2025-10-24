Хапче за отслабване застраши живота на десет жени

Синдром на Стивън Джонсън развила една от потърпевшите

Съставът уж бил билков

Опасната добавка продължава да се продава в интернет срещу 120 лв.

Животът на 10 жени бил застрашен от хранителна добавка за отслабване, продавана от сайт. Една от тях е развила Синдром на Стивън Джонсън - рядко, но животозастрашаващо състояние, описано в медицинската литература с висок процент на смъртност, съобщи Нова телевизия.

59 жени са потърпевшите от капсулите на “СлиМакс”.

“Първия ден изпих едно хапче и вечерта имах толкова енергия, все едно бях изпила 10 енергийни напитки. Не можех да спя. На седмия ден си казах, че щом няма обрив, няма и странични ефекти, и продължих да го пия. Докато един ден не се събудих цялата в пъпки. До следобеда лицето ми беше пламнало, имах обрив и по гърлото. Пулсът ми беше 130. В спешното казаха, че мога да се задуша... Първата вечер не исках да заспивам, защото не знаех дали ще се събудя”, разказва една от спасените, която все още е на лечение в токсикологията.

Георги Маринов, който предлага хранителната добавка в своя TikTok канал, казва, че съставът е изцяло билков, а кофеинът е причината за свръхенергията и сърцебиенето, които повечето жени твърдят, че са изпитали още след първото хапче.

Изпълнителната агенция по лекарствата изследвала таблетките за кофеин и е установила, че в тях не се съдържа такъв. Остава въпросът кое вещество в тези хапчета предизвиква толкова силен прилив на енергия, безсъние, паник атаки, задух и обрив по цялото тяло, включително в гърлото.

“Това, е по цялото тяло и не са само пъпчици. Реакцията може да засегне лигавици, вътрешни органи, бъбреци, черен дроб - човек може да умре от органна недостатъчност”, обяснява проф. Мария Стаевска, началник на Клиниката по клинична алергология към Александровска болница.

От ГДБОП твърдят, че са събрали необходимите материали и знаят кой стои зад сайта ironlab, който разпространява добавката. Предали са всичко на прокуратурата. А от там заявяват, че са открили нарушения, но чакат преценката и на Изпълнителната агенция по лекарствата.

Въпреки че Българската агенция по безопасност на храните не е издавала разрешение за продажба, “СлиМакс” продължава да се предлага онлайн, цената на 30 капсули е 120 лв.