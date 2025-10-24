157 нови пожарни автомобила ще получи България през 2026 година

Държавата е сключила договори за доставка на нови леки и тежки пожарни автомобили, които се очаква да пристигнат най-рано през следващата година. Това съобщи в Сливен директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов, предаде БНР.

По думите му това е най-мащабната доставка на противопожарна техника досега – общо 157 нови машини, от които 120 са лек клас и 37 тежък.

„Ние сме в постоянен процес на обновяване на техниката. Надявам се част от новите автомобили да започнем да получаваме още през следващата година“, заяви Джартов.

Той уточни, че новите пожарни ще бъдат изцяло колесни, тъй като верижната техника не винаги е ефективна при достигане до мястото на пожара.

„Инвестираме в различни класове автомобили, за да бъдем по-гъвкави и устойчиви във времето“, допълни той.

Сред приоритетите на дирекцията остава изграждането на нова сграда на пожарната в Сливен. За целта вече е определен терен, като предстои преминаването през всички законови процедури. Джартов не се ангажира със срок, но подчерта, че усилията са насочени към бързо реализиране на проекта.

Главният комисар даде висока оценка на работата на сливенските пожарникари, особено по време на летните пожари в региона.