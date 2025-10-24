ГЕРБ няма да допусне “такса водомер”

При лошо качество няма да плащат нищо

Предлагат по-висока цена за водата при голямо потребление

Парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще предложи отпадане на спорните текстове в Закона за водоснабдяването и канализацията, предложени от Министерство на регионалното развитие (МРРБ) и по-конкретно частта, касаеща “такса водомер”. Това обяви Николай Нанков, председател на парламентарната комисия по регионална политика.

В момента цената на водата се определя на база използвано количество. Новият закон, който вече е приета на първо четене в парламента, предвижда цената на водата да се състои от два компонента - цена за достъп, плащана независимо от потреблението, и цена на база използваните количества вода.

Според ГЕРБ от МРРБ не са обяснили добре темата и тя предизвика реакции и притеснения у гражданите. “Но и настоящото ценообразуване за водоснабдяване е крайно несправедливо и то не трябва да се формира по този принцип”, допълват от партията.

“Цената на водата ти е два лева за питейно-битово снабдяване - това е цената за доставяне. Ти си потребяваш тази вода в основното жилище, което обитаваш. МРРБ предлага, ако имаш жилище в курортен комплекс или бащина къща на село, която обитаваш няколко дни или седмици в годината, ще се определи ставка от 10-15 ст. на месечна база, която ще бъде заплащана, за да се осигури постоянното водоподаване”, коментира Николай Нанков. “Нашият ангажимент е тези текстове да бъдат оттеглени и да внесем ново предложение”, каза още той.

Парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще предложи, когато има нарушено водоснабдяване или влошаване качеството на водата, гражданите да не плащат никаква цена.

“Не трябва най-уязвимите социални групи да плащат същата цена за водоснабдяване, каквато хората, които например си пълнят басейните с питейна вода. Затова ще предложим по-ниска цена на водата до определен обем (например до 10 куб. метра) и по-висока за по-голямо потребление”, посочват от партията. Количеството вода на по-ниска цена трябва добре да бъде преценено, защото за домакинство от двама човека 10 куб. метра вода са напълно достатъчни, но за семейство с три деца това не е така, особено ако в домакинството има и пенсионер, притесняват се млади майки.

След изявлението на ГЕРБ дойде реакция и от МРРБ. “Този законопроект е готвен в продължение на няколко години и от няколко правителства. С него са свързани плащания по Плана за възстановяване и в знак на колегиалност към партньорите беше внесен в Народното събрание от името на Министерския съвет. Относно “такса водомер”, призовавам народните представители изцяло да отхвърлят тези текстове, тъй като те не са добре обмислени, когато са писани”, заяви регионалният министър Иван Иванов.