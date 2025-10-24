Още 6 отсечки от републиканската пътна мрежа под контрол за средна скорост

Още шест участъка от републиканската пътна мрежа са сертифицирани за секционен контрол на средната скорост на движение след преминаване на задължителна проверка от Българския институт по метрология, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

С това общият брой на сертифицираните участъци става 48. Новите отсечки се намират по пътищата I-3, I-4 и I-5 в областите Велико Търново, Габрово и Русе.

Списъкът с всички сертифицирани участъци е публикуван на сайта на Националното тол управление в секцията „Въпроси и отговори“ и се актуализира при добавяне на нови отсечки. Той съдържа информация за пътя, началната и крайната точка на участъка, както и карта с точното му местоположение.

Секционният контрол се осъществява чрез камери, разположени в началото и в края на всеки участък. Те отчитат времето, за което превозното средство изминава разстоянието, и се изчислява средната скорост. При превишаване на допустимата скорост, данните се предават на МВР от Националното тол управление, което налага съответните санкции.

Досега сертифицираните участъци включват части от автомагистралите „Тракия“, „Струма“, „Хемус“ и „Марица“, Северната скоростна тангента, както и участъци по първокласните пътища I-1 до I-6.

Националното тол управление и МВР работят съвместно за ефективно прилагане на контрола и повишаване на пътната безопасност.