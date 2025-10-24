Пазят рафинерията в Бургас от саботаж (Обзор)

До края на годината количествата горива са гарантирани, заяви министърът на енергетиката Жечо Станков

Две рафинерии в Европа горяха

“Лукойл България” смени банковата си сметка след наложените санкции от САЩ

Рафинерията в Бургас ще бъде по-добре охранявана след като две други рафинерии в Европа горяха през последните дни. Правосъдният министър Георги Георгиев съобщи, че службите за сигурност и МВР са предприели допълнителни мерки за рафинерията в Бургас, включително с осигуряване на капацитет и жива сила.

В един ден станаха два инцидента в Европа в петролни рафинерии, използващи руски суров петрол. Вечерта на 20 октомври избухна пожар в рафинерия на MOL в унгарския град Сажаломбат, а в принадлежащо на “Лукойл” предприятие в Плоещ, Румъния, е възникнала експлозия. Пожарът в MOL, основната рафинерия на Унгария, е овладян. Кметът на Сажаломбат Михай Везер уточни, че причината за инцидента се разследва. Експлозията в рафинерия на “Лукойл” в Румъния е станала по време на ремонтни дейности. Според местната полиция инцидентът е станал в шахта за инспекция на тръбопровод поради натрупване на газове от теч на отпадъци. И двете рафинерии разчитат на руски петрол. Рафинериите на MOL в Унгария и Словакия получават суров петрол по нефтопровода “Дружба”, отбелязва Ройтерс.

Не е повод за паника, а за повишаване на вниманието, за актуализация на оценката за риска, каза правосъдният министър Георги Георгиев. Изявлението беше направено след свикано при премиера Росен Желязков работно съвещание във връзка с решението на САЩ да наложи санкции срещу “Роснефт” и “Лукойл”. Целта беше да бъдат набелязани мерки с оглед на новосъздалата се ситуация. На съвещанието са участвали министрите на вътрешните работи Даниел Митов, на външните работи Георг Георгиев, на енергетиката Жечо Станков, на финансите Теменужка Петкова, на икономиката Петър Дилов, на правосъдието Георги Георгиев, както и ръководителите на службите у нас.

“България не е сама в тази ситуация, и други европейски държави имат рафинерии, които попадат под санкциите. Заварените стари планове са неактуални, затова правителството разработва нов”, заяви Георги Георгиев и каза, че България е във връзка с американските служби, които налагат санкциите.

“Към момента правителството има ясен план за действия относно “Лукойл”. Първо ще бъдат извършени проверка и мониторинг на запасите от горива. Българските граждани трябва да бъдат спокойни, обезпечени са горивата. До края на годината количествата са гарантирани”, заяви след заседанието министърът на енергетиката Жечо Станков.

По-рано през деня беше съобщено, че “Лукойл България” е уведомило клиентите си, че променя банковата сметка за плащания към дружеството. Новата сметка е в Интернешънъл Асет Банк, показва съобщение, разпространено до партньори, видяно от News.bg.

Промяната става след като Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ въведе ограничителни мерки спрямо руските компании “Роснефт”, “Лукойл”, техни дъщерни дружества, както и дружества, в които тези компании пряко или косвено притежават 50 и повече процента от капитала.

Във връзка със санкциите БНБ извърши анализ на потенциалните последици спрямо банковата система в страната. От Централната банка заявиха, че на системно равнище няма пряк кредитен риск, който да засяга стабилността на банковата система. От БНБ добавиха, че кредитните институции самостоятелно ще вземат решения относно своите договорни взаимоотношения с потенциално засегнати клиенти.

Междувременно парламентът окончателно реши, че продажбата на активи на руската компания “Лукойл” в България ще става само след решение на Министерския съвет при положително становище на Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС). Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите.