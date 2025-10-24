Прехвърлят на президента коли и хора от НСО

Предложение на Министерски съвет

Служители и автомобили на Националната служба за охрана ще бъдат прехвърлени на Администрацията на президента. Това предвиждат промени в Закона за Националната служба за охрана, които са внесени от Министерският съвет в парламента.

Ден по-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че е настоял за тази промяна пред министъра на финансите Теменужка Петкова. В началото на октомври парламентът реши, че НСО вече няма да осигурява транспортно дейността на Администрацията на президента.

Съществуващите правоотношения на служителите от НСО, които досега са возили президента, не се прекратяват, а преминават към Администрацията на президента, гласят промените в закона. Правоотношенията на служителите от НСО ще се преобразуват в трудови правоотношения по Кодекса на труда. Заплатите им се ще определят така, че заедно с добавките за придобит трудов стаж и намалени с дължимия данък и задължителните осигуровки не са по-ниски от получаваната до този момент индивидуална нетни месечни заплати. Към президентството ще бъдат прехвърлени и автомобили на НСО.