Обсъждат промени на отпуските за родители

На Националния съвет за тристранно сътрудничество

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще разгледа четири законопроекта за изменения в Кодекса на труда на заседание днес.

Ще се обсъди, внесен от Венко Сабрутев и група народни представители, Законопроект за по-облекчен ред за бащинския отпуск. В мотивите за законопроекта е посочено, че сега бащите имат право на 15 дни отпуск след раждане на дете, а отпускът е от датата на изписване на детето. Целта е да бъде осигурена по-голяма гъвкавост чрез промяна в реда за ползване на отпуска и тя да може да се използва наведнъж или на части, според нуждите на всяко семейство, в рамките на първата година от раждането на детето.

Съветът ще разгледа и предложения за промени в Кодекса на труда, направени от Елисавета Белобрадова и група народни представители, които предвиждат натрупаният платен годишен отпуск по време на отпуска за бременност и раждане, и за отглеждане на дете до две години, да може да се ползва почасово за вземане или водене на дете до 12 г. на детска градина или училище.

Ще бъдат разгледани и предложения за промени в Кодекса на труда за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се падне в почивен ден.

Съветът ще разгледа и предложение за промени в Кодекса на труда, внесено от министъра на труда и социалната политика, относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз.