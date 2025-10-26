Хората сами събираха пари за асфалт: Ремонтират разбития път за село Долище

Община Варна търси изпълнител на проекта за 1,78 млн. лв.

Отсечката от 2,3 километра е осеяна с опасни дупки

След повече от две десетилетия пътят между Варна и село Долище ще бъде ремонтиран. От общината обявиха обществена поръчка за основна рехабилитация на трасето на стойност до 1,78 млн. лв. без ДДС. Оферти се приемат до 24 ноември. Финансирането на проекта е осигурено чрез банков заем, а след излъчването на фирма-изпълнител и откриването на строителна площадка ремонтът трябва да приключи в срок от една година. Освен пълната рехабилитация на пътното платно, ще бъдат възстановени и банкетите по шосето, уточниха от местната администрация.

Пътят от село Долище до Варна е разделен на две части - 5 км от него се водят към Община Аксаково и вече са обновени. Другата част от 2,3 км - от кръговото кръстовище Кичево-Аксаково до селото, е към Община Варна. Според местни жители от края на миналия век до момента по трасето са правени нередовно само козметични кърпежи. Като резултат то прилича на швейцарско сирене, твърдят хората.

Около 1000 души живеят постоянно в селото, а през лятото броят им се увеличава. Повечето ежедневно пътуват до Варна - на работа, за да водят децата си на градина и училище, като буквално рискуват живота си, защото са принудени да лавират между огромни дупки по шосето. Мнозина пукат гуми, изкривяват джанти, а за да избегнат каверните, често шофьорите навлизат в насрещното платно, което крие риск от катастрофи. Проблем има и при викане на линейка, тъй като колите на Спешна помощ също преодоляват бавно разстоянието.

След множество безрезултатни молби и петиция, в началото на тази година жителите на Долище започнаха да събират пари за два тона асфалт, с които да се попълнят най-опасните дупки. През март обаче Община Варна намери средства за авариен ремонт, който осигури по-нормални условия за придвижване по отсечката до основната й реконструкция.

Това е вторият голям проблем за жителите на Долище, който ще се реши. Първият бе т.нар. кръстовище на смъртта на разклона на селото към главния път Аксаково-Кичево. До 2018 г. там често ставаха тежки катастрофи с жертви и ранени. След поредица протести АПИ намери пари и направи кръстовището кръгово.