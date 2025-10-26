Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди промени в Кодекса на труда

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе заседание в понеделник, 27 октомври 2025 г., от 15.00 ч. в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет, съобщиха от правителствената информационна служба.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

- Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 51-554-01-182, внесен от Йордан Иванов и група народни представители.

- Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 51-554-01-184, внесен от Елисавета Белобрадива и група народни представители.

- Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 51-554-01-185, внесен от Венко Сабрутев и група народни представители.

- Проект на закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от министъра на труда и социалната политика.