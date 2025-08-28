Обявиха оценките за четиримата кандидати за членове на КПК

Номинационната комисия обяви оценките си за четиримата кандидати за членове на Комисията за противодействие на корупцията.

С най-висока оценка е Стоян Петков, в момента шеф на дирекция „Противодействие на корупцията“ в комисията -135 точки, при максимален брой от 150.

На второ място е класиран заместникът му в Комисията Петър Коев – 121 точки.

На трето място е адвокат Мария Даскалова – 118 точки.

И тримата са номинирани от управляващото мнозинство ГЕРБ, БСП и ИТН.

Четвърто място е за адвокат Аделина Натина-Зиколова с 63 точки. Тя е единствената кандидатура, която не е на управляващите.