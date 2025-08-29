Съветници от „Възраждане“ искат общината да покаже договора за почистване на Варна

Съветниците от „Възраждане“ във варненския местен парламент настояват ръководството на общината да покаже договора със сметопочистващата фирма, за да стане ясно дали има вариант той да бъде разтрогнат. Причината е безпрецедентната криза с боклука, заяви зам.-председателят на Общинския съвет Николай Костадинов.
„Целият град е потънал в мизерия, контейнерите преливат, улиците са покрити с лепкави течности и има реален риск от зарази. Наскоро в центъра дори се разхождаха прасета. Туристите виждат всичко и се отвращават. Това е най-голямата антиреклама на Варна”, подчерта Костадинов. Той припомни, че такса смет бе увеличена с 53% без никакво подобрение на чистотата и бе категоричен, че кризата е резултат на липсата на управленски капацитет.
Съветникът Юлиян Губатов допълни, че на много места в града, включително край училища и детски градини, големите контейнери за смет са разположени близо до пешеходни пътеки и намаляват видимостта на шофьорите, създавайки опасност за минувачите. „Подал съм сигнал, но до момента не съм получил адекватен отговор. Според общинската администрация няма проблем, което очевидно е невярно“, каза Губатов. По думите му общината и районните кметства си прехвърлят топката и по темата за поддържката на зелената система на града, в резултат на което сухи и опасни дървета са оставени да падат сами, застрашавайки хора и имущество. Млади фиданки, засадени от инвеститори по компенсаторната програма, изсъхват поради липса на грижи, посочи Губатов и обяви, че от „Възраждане“ са внесли питане до кметския екип колко млади дръвчета са засадени във Варна през последните 3 г., какъв процент от тях са оцелели и кой полага грижи за състоянието им.
В лятна Варна въздухът е замърсен с фини прахови частици, тъй като улиците не се мият и липсва ефективен контрол на строителните обекти, от които камиони изнасят пръст и чакъл по пътните платна, каза депутатът Коста Стоянов. Той допълни, че в общината е внесено искане за пълна външна и независима проверка на всички електрически стълбове в града заради инцидента на детска площадка, при който бяха обгорени ръцете на момче. Стоянов критикува местната администрация, че бави провеждането на редица обществени поръчки и предупреди, че градът може да загуби милиони левове от програмата за саниране на блокове и обществени сгради.