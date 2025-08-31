Създателите на звездния украински дрон „Фламинго“ са обект на разследване за корупция. Замесен ли е бивш съдружник на Зеленски?

Още по темата: Новата крилата ракета с голям обсег на Украйна "Фламинго" влезе в серийно производство 18.08.2025 09:58

Fire Point, производителят на далекобойните дронове „Фламинго“, е обект на разследване от Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) на фона на подозрения, че е подвела правителството по отношение на цените и доставките, съобщиха източници, близки до разследването, според Kyiv Independent.

В същото време НАБУ разследва и съсобственика на бившето филмово студио на президента Володимир Зеленски, който е предполагаем бенефициент.

Доскоро компанията Fire Point беше практически непозната извън украинските отбранителни среди, въпреки че е един от най-важните получатели на средства от Министерството на отбраната, според документи, получени от Kyiv Independent.

През последните седмици Fire Point рекламира своите далекобойни дронове FP-1, по-специално крилата ракета „Фламинго“, в западната преса. В първите си публични коментари Зеленски нарече дрона „най-успешната“ ракета, която Украйна има в арсенала си.

НАБУ разследва подозрения, че Fire Point е надценила стойността на компонентите, броя на дроновете, които доставя на военните, или и двете, според настоящи и бивши държавни служители и представители на индустрията.

Говорителят на НАБУ отказа коментар, позовавайки се на „поверителни разследвания“.

Fire Point потвърди пред Kyiv Independent съществуването на разследване, но омаловажи значението му, отричайки твърденията и заявявайки, че това е по-широко разследване на системата за обществени поръчки в областта на отбраната.

„Няма смисъл да се търсят тайни там, където няма тайни“, каза пред Kyiv Independent Ирина Терех, технически директор на Fire Point.

Разследването на НАБУ е насочено към Тимур Миндич, съсобственик на „Квартал 95“, телевизионното студио, основано от Зеленски, съобщиха трима от източниците. Досега не са повдигнати обвинения срещу физическо или юридическо лице.

„Носят се слухове, че дроновете (на Fire Point) са свързани с Миндич и съм убеден, че тази версия на събитията отговаря на реалността“, каза пред Kyiv Independent правителственият източник, запознат с материалите от разследването.

Kyiv Independent успя да се свърже с адвокат на Миндич, който заяви, че няма информация за връзка между клиента си и Fire Point.

Договори за милиарди гривни

Според документи, прегледани от Kyiv Independent, през 2024 г. Fire Point е продала на правителството дронове с голям обсег FP-1 на стойност 13,2 милиарда гривни - еквивалент на около 320 милиона долара. Според годишния си бюджет Министерството на отбраната е похарчило общо 43 милиарда гривни (1,04 милиарда долара) за дронове през тази година, което означава, че Fire Point се е възползвала от почти една трета от тази сума.

Терех каза пред Kyiv Independent, че фирмата е продала около 2000 дрона с голям обсег през 2024 г. на цена от около 55 000 долара всеки, което би се равнявало на продажби от около 110 милиона долара.

Между 2023 и 2024 г. приходите на компанията, според публично достъпни документи, са нараснали от 4 милиона долара до над 100 милиона долара. Терех каза пред Kyiv Independent, че персоналът на Fire Point е нараснал от 18 през 2023 г. до 2200 служители днес.

Източник, запознат с договорите на Fire Point, разкри, че компанията ще получи над 1 милиард долара държавни договори до 2025 г. Терех призна, че е получила средства чрез „датския модел“ на европейско финансиране чрез Министерството на отбраната.

Fire Point също така е получила финансиране по сделка за 5 милиарда евро с германското правителство, обявена през май, каза Терех пред Kyiv Independent.

Бившият държавен служител, който е пряко запознат с договорите, каза пред Kyiv Independent, че сред компаниите за дронове, получаващи държавни средства, Fire Point е „без съмнение на върха“.

Интервюта в чуждестранна преса

Неотдавнашно интервю на Fire Point за Associated Press съобщи, че компанията произвежда 100 дрона FP-1 с голям обсег всеки ден. Това би се равнявало на около 2 милиарда долара годишно.

Терех заяви пред Kyiv Independent, че компанията има капацитет да произвежда максимум 100 дрона на ден и прогнозира производството на около 9000 дрона тази година. Тези цифри не включват крилатите ракети FP-5 „Фламинго“.

Терех оцени процента на дроновете, които са поразили руски цели, на 55-60%.

Според доклади на Kyiv Independent, FP-1 в момента е ефективен дрон за дълбоководни атаки, но това не изглежда да е така през 2024 г.

Два източника от индустрията твърдят, че малко след основаването си през 2023 г. компанията е произвеждала едва функциониращи дронове, докато е получавала огромно преференциално финансиране от правителството.

Хората зад Fire Point

Според правителствен източник разследването е започнало преди около четири месеца и произходът на Fire Point „изглежда е приоритет за (разследването на NABU) в този момент“.

Няма очевидни връзки между Fire Point и Миндич, бившия бизнес сътрудник на Зеленски.

Хората, официално свързани с Fire Point, са нови в индустрията за дронове. Двамата публични лидери на компанията са Йехор Скалиха, законният собственик и Терех.

След руската инвазия двамата набират средства за организация с нестопанска цел, наречена Civic Hub, която се превръща в проект за дронове с голям обсег, според уебсайта на неправителствената организация и публикациите в социалните медии. Терех също така ръководи Frieden, фонд, базиран в Германия.

Скалиха, от своя страна, е ветеран в украинската филмова индустрия.

Fire Point работи под името Centrocast до официалното прехвърляне на собствеността на Скалиха през февруари 2023 г., когато компанията става Fire Point, според публично достъпни корпоративни документи.

Терех твърди, че управлява Fire Point със Скалиха и Денис Щилерман, инженер и дизайнер, и казва, че сами са финансирали проекта, докато украинското правителство не е започнало да купува дронове.

През 2019 г. Скалиха подписва протестно писмо срещу атаката на бившия президент Петро Порошенко срещу филмовата агенция, заедно с други членове на филмовата индустрия, включително настоящия ръководител на президентската администрация Андрей Йермак и няколко сътрудници на Квартал.

Произходът на Терех няма нищо общо с отбранителната индустрия. Предишната му компания, Terekh.Group, се занимаваше с бетонни арт инсталации, заради които той попадна в списъка на Forbes Ukraine 30 през 2022 г.

След това, миналия декември, тя беше избрана да бъде част от бизнес съвет, който се събираше в кабинета на президента, заедно с най-богатите бизнесмени в страната. Sira Rechovyna, корпоративното лице зад Terekh.Group, никога не е отчитало годишен доход над 70 000 долара.

В края на април Йермак назначи Терех и Скалиха в нов правителствен съвет от 82 бизнесмени, заедно с бизнес лидери съответно от мобилния гигант Kyivstar и Rozetka, украинския еквивалент на Amazon.

„Никой не може да избира между Йермак и Миндич по отношение на това с кого да се свързваме“, пошегува се Терех, отхвърляйки силната политическа подкрепа като слухове. Тя също така осъди Министерството на цифровата трансформация за това, че е насочило вниманието си към Fire Point, заявявайки, че НАБУ е приело твърденията на министерството като такива в разследването си.

Терех призна широко разпространените проблеми с корупцията в обществените поръчки за отбрана и нейното въздействие върху фронтовата линия. „Разбирам защо хората са толкова скептични и аз бих бил.“

„Най-лошото нещо, което може да се случи по време на война, е да се краде за сметка на войната“, каза Терех.