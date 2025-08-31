Изненада: Германците пият все по-малко бира, но пък продажбите на безалкохолния ѝ еквивалент са скочили два пъти

Германците пият все по-малко бира, но безалкохолните сортове са по-популярни от всякога.

Федералната статистическа служба на Германия Destatis съобщава, че продажбите на безалкохолни напитки са се увеличили повече от два пъти през последните години - със 109% от 2013 г. насам - въпреки че продажбите на бира като цяло са на най-ниското си ниво от повече от 30 години.

За първи път те са паднали под 4 милиарда литра за период от половин година.

Продажбите на бира в Германия са спаднали с 6,3% - или 262 милиона литра - до около 3,9 милиарда литра през първата половина на 2025 г., в сравнение със същия период на миналата година.

Пивоварната Erdinger близо до Мюнхен произвежда бира от 1880-те години, а нейният главен изпълнителен директор Стефан Крайс казва, че навиците за пиене се променят и в днешно време около една четвърт от производството им е безалкохолно.

„Трябва да намерим начин да направим бирата, дори и безалкохолна, привлекателна за младите хора. Трябва да разберете начините, по които се срещат и как купонясват заедно. Няма алгоритъм, който да ви каже, че имате нужда от бира сега.“

Продажбата на безалкохолни бири се е увеличила повече от два пъти от 2013 г. насам.

Стефан Крайс все още смята културата на немската бира за устойчива и днес неговата компания промотира безалкохолната си бира на спортни събития като естествена алтернатива на енергийните напитки.

В Café Kosmos в Мюнхен барманът Луис фон Тухер казва, че много от клиентите му са по-съзнателни за здравето си: „През 2000-те години си спомням, че хората се отдръпваха, ако им казвахте, че може би трябва да изпиете чаша вода. Те наистина се обиждаха.“

Сега обаче той е забелязал промяна.

„Мисля, че повечето хора все още пият алкохол, но го правят по-съзнателно и пият безалкохолни напитки междувременно.

Луис обаче казва, че бира с високо съдържание на алкохол няма да изчезне.

„Това е лека промяна“, казва той, „предполагам, че продаваме от 150 до 500 литра нормална бира през нощта, в сравнение с може би 20 литра безалкохолна бира.“ Така че все още има огромна разлика между тези две неща.“

На фолклорния фестивал „Сандкерва“ в град Бамберг в Северна Бавария, традицията за пиене на алкохолна бира в Германия изглежда жива и здрава.

По време на петдневното празненство, криволичещите средновековни улички на Бамберг са изпълнени с музиканти, сергии за наденички и безброй бирени сергии, които вършат бурна търговия.

На Сандщрасе в стария град Паскал пие бира с приятел.

„Бирата е много важна за града и тук имаме много пивоварни“, казва той. „Хората идват тук за бира и за фестивала. Не мога да си представя, че консумацията на бира тук в Бамберг е наистина по-малка от преди.“

Стоейки пред бирена градина, студентката Магдалена се съгласява.

„Оглеждам се и всеки има чаша бира в ръка. Така че предполагам, че особено в тази част на Германия, бирата е просто огромна част от ежедневието, въпреки че не е здравословна. „Всички знаем това“, отбелязва тя. „Имам чувството, че особено в моето поколение хората са склонни да пият по-малко ежедневно, но все пак това е Германия, и все още това е Бавария.“