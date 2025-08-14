Южна Корея и Виетнам подписаха споразумение за самоходно оръдие K9

Виетнам ще бъде 11-тата страна, която ще използва самоходното оръдие K9

Южна Корея и Виетнам подписаха споразумение за доставка на 20 южнокорейски самоходни артилерийски установки K9 на стойност 250 милиона долара, съобщава агенция Йонхап , позовавайки се на източници от военно-промишления комплекс.

Южнокорейската компания Hanwha Aerospace е подписала споразумението с Виетнам в края на юли. Южна Корея е прехвърляла изведено от употреба военно оборудване на Виетнам и преди, но това е първата експортна сделка.

Виетнам ще бъде 11-тата страна, която ще използва самоходното оръдие K9. Тези страни, освен Република Корея, включват още Австралия, Египет, Индия, Норвегия, Полша, Румъния, Турция, Финландия и Естония. K9 ще бъде доставен за първи път в страните от Югоизточна Азия.