С намаляването на населението на Южна Корея, армията ѝ се свива бързо: Проблем ли е това?

Отдавна е ясно: раждаемостта в Южна Корея е спаднала през по-голямата част от последното десетилетие, което създава проблеми за военните, тъй като регионалните заплахи и глобалните конфликти тлеят.

Сега нов доклад установява, че броят на южнокорейските войски е намалял с 20% през последните шест години, до голяма степен поради намаляващия брой млади мъже – отразявайки свиващата се работна сила и нарастващото възрастно население в една от най-бързо застаряващите страни в света.

Докладът на Министерството на отбраната отдава спада на „сложни фактори“, включително намаляване на населението и по-малкият брой мъже, желаещи да станат офицери, поради „отношението към войниците“. Докладът не разглежда подробно това отношение, но проучвания и проучвания преди това са подчертавали прословутите сурови условия във войската.

Към юли армията е разполагала с 450 000 войници, според доклада – в сравнение с 563 000 през 2019 г.

„Ако броят на членовете на постоянната армия продължи да намалява, може да има трудности при осигуряването на елитен човешки състав и ограничения в оперативната техника“, предупреждава докладът, споделен миналата седмица от депутата Чу Ми-ае.

Новината идва в лош момент за Южна Корея, ключов западен съюзник, който е домакин на огромен брой американски войски и има договор за взаимна отбрана с Вашингтон.

Точно от другата страна на границата, съседна Северна Корея е изпратила десетки хиляди войници да се бият за Русия по фронтовата линия с Украйна – което поражда опасения, че Москва може да сподели напреднали военни технологии с Пхенян в замяна, нарушавайки международните санкции.

Междувременно управляващото семейство Ким в Северна Корея продължава да използва враждебна реторика, заплашвайки да унищожи Южна Корея с ядрени оръжия, ако бъде атакувана, и предупреждавайки, че Сеул остава „враг“.

Експертите обаче казват, че това не означава непременно, че армията на Северна Корея е в по-добро положение.

Северната Корея е изправена пред собствените си проблеми с населението и спада на раждаемостта – и технологиите ѝ изостават значително от тези на Южна Корея, която сега се надява да запълни недостига на военни чрез иновации.

„Южна Корея е несравнимо далеч пред Северна Корея по отношение на конвенционалните оръжия“, каза Чой Бюнг-ук, професор по национална сигурност в университета Сангмьонг. „Сега имаме по-малки войски, но обичам да казвам „малка, но силна армия“, това е, което трябва да станем.“

Удвоете бебетата, утроете войниците

На пръв поглед Северна Корея има няколко предимства. Тя е една от най-силно милитаризираните държави в света, с до 1,3 милиона въоръжени сили, според CIA World Factbook. Това е почти три пъти повече от броя на войските на Южна Корея.

Тези войски също служат в армията много по-дълго – средно 10 години, което им позволява да имат по-висока „сплотеност на подразделенията (и) познания за възможностите на другите“, каза Сидни Зайлер, старши съветник на председателя по Корея в Центъра за стратегически и международни изследвания.

За разлика от това, „наистина няма много напреднали умения, които можете да развиете“ в рамките на година и половина, през които служат повечето южнокорейски наборници, отбеляза Зайлер пред CNN.

Коефициентът на плодовитост в Северна Корея – определен като средния брой деца, родени от една жена през живота ѝ – също е много по-висок, 1,77 през 2025 г. в сравнение със средния брой деца, родени от една жена през живота ѝ, от 0,75, показват данни на ООН. Северът ражда повече бебета годишно от Юга от 2018 г. насам, посочи Джуюнг Лий, старши икономист в Института за икономически изследвания на Банката на Корея.

Но пълната картина е по-сложна, твърдят експерти пред CNN.

Първо, Южна Корея има резервни сили от около 3,1 милиона мъже. Въпреки че обучението им може да е основно, то би им дало необходимия брой за потенциална война – и това не включва 28 500 американски войници, разположени в страната.

Пхенян също се сблъсква със собствени проблеми с населението, като коефициентът на плодовитост спада през последните няколко години след пандемията. Авторитарният лидер на страната, Ким Чен Ун, наблегна на проблема на национална конференция на майките през 2023 г., призовавайки ги да „раждат много деца“ като патриотичен дълг.

Това би могло да е лоша поличба за силно изолирана нация с икономика, която разчита на трудоемки индустрии като селското стопанство и минното дело, каза Лий.

Трудно е да се каже доколко това е повлияло на севернокорейската армия досега. Но фактът, че Пхенян е изпратил десетки хиляди войници да се бият за Русия, предполага, че Ким „не се чувства загрижен, че няма достатъчно войници на борда, за да изпълни задачата да защитава родината“, каза Зайлер.

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун инструктира войници на състезание по стрелба между армейски подразделения на 23 юли 2025 г., на снимка, публикувана от официалната Корейска централна информационна агенция.

Тяхната армия също така е привлякла повече жени, за да запълни съществуващите празнини. Тази тенденция започна в началото на века след предишен спад в раждаемостта, каза Лий, като делът на новобранците вече достига 20% според някои оценки.

Много от тях са млади жени, служещи в комуникационния, административния и зенитно-артилерийския сектор на армията, каза Лий, който е интервюирал много севернокорейски бежанци, избягали от страната. Междувременно жени на средна и по-възрастни възраст са мобилизирани, за да запълнят празнините в други цивилни сектори.

За разлика от това, жените не се мобилизират в Южна Корея – спорен момент, който е разпалил негодуванието сред някои млади корейски мъже, които твърдят, че задължителната им служба ги поставя в неизгодно положение в обучението, кариерата и личния им живот.

Към 2023 г. жените доброволци са представлявали само 3,6% от цялата армия, според Министерството на отбраната.

Пътят напред

Някои експерти предполагат, че набирането на повече жени може да реши проблема на Южна Корея, което Министерството на отбраната не е изключило. Но Чой, професорът по национална сигурност, твърди, че страната трябва да се откаже от идеята за увеличаване на човешката си сила – и вместо това да се съсредоточи върху развитието на технологиите си и превръщането на войските в елита.

„Аз лично не съм съгласен с мненията, че трябва да имаме голям брой войски, защото Северна Корея има“, каза той. „Размерът на нашите войски е намалял и няма много възможности за увеличаването им... Мисля, че трябва да приемем тази криза като възможност, тъй като Южна Корея е на път да се превърне в научно-технологична сила.“

На бойните полета на Европа Украйна показа от първа ръка как една армия, която е превъзхождана по човешка и оръжейна мощ, все още може да се сдържа и да нанесе болезнени загуби на много по-голям противник, като възприеме нови и достъпни технологии.

Инструменти като дронове и кибервойна биха могли да помогнат за намаляване на зависимостта на Южна Корея от пехота и артилерия, каза Зайлер. Системите, подпомагани от изкуствен интелект и автономните системи, биха могли допълнително да укрепят свиващата се армия, каза Лейф-Ерик Ийсли, професор по международни изследвания в Женския университет Ewha в Сеул.

Чой посочи, че Южна Корея харчи много повече за отбрана от Северна Корея и провежда много военни учения, включително със съюзници като САЩ, което я прави по-добре екипирана по отношение на цялостната бойна готовност.

Въпреки това, Зайлер предупреди, че в крайна сметка „все още имате нужда от хора. Няма роботи или автоматизация, които могат да заменят обучен войник, летец или морски пехотинец“.

Ийсли е съгласен, като добави, че южнокорейската армия все още ще се сблъска с недостиг на човешки ресурси в случай на война.

Но остава едно по-широко предизвикателство: как властите променят културните нагласи към военните в Южна Корея?

Въпреки че хората могат доброволно да станат професионални кадри, които служат по-дълго и се обучават с по-модерни оръжия, броят на кандидатите постоянно намалява през годините.

Шумни случаи на тормоз, малтретиране и тормоз в южнокорейската армия може да са допринесли за негативното възприятие за силите.

През последните години правителството разхлаби ограниченията за наборниците – включително им позволи да използват мобилни телефони в определени часове на деня – и предложи по-дълга гражданска служба като алтернатива на наборната военна служба.

Но това не е достатъчно, каза Чой.

„Трябва да подобрим благосъстоянието на военните и бойния дух като цяло“, каза той, добавяйки, че поддържането на настоящия размер на армията ще стане още по-трудно през следващите десетилетия, тъй като населението ще намалява още повече.

„До 2040-те години дори поддържането на 350 000 войници ще бъде трудно и затова трябва да създадем оптимизирана система за структура на човешката сила... възможно най-скоро.“