Армията в Непал организира политически консултации за сформиране на ново правителство

След белязаните от насилие протести, които доведоха до падането на правителството, в Непал протичат преговори за сформирането на ново правителство, предаде Франс прес.

Във връзка със започнатите от армията, установила контрол върху столицата Катманду, консултации се споменава името на 73-годишната магистратка Сушила Карки, заяви днес пред АФП представител на протестиращите.

"Името на Сушила Карки оглавява списъка на кандидатите да оглавят временното правителство", каза Ракшия Бам, която участва в преговорния процес.

"Очакваме президентът (на страната) да вземе решение", поясни Бам.

Белязаните от насилие протести в Непал започнаха в понеделник, когато полицията реагира сурово на народното недоволство срещу блокирането на социалните мрежи и срещу корупцията на елитите. По последни данни жертвите на насилието, белязало протестите, са вече 25, а ранените са стотици.