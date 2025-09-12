Какво се случва в тайната ракетна база на Ким Чен Ун?

Не бива да ни изненадва, че Северна Корея отново е направила нещо хитро. Корейската народнодемократична република (КНДР) е била хваната с тайна база за ядрени ракети близо до Китай. Тази инсталация не е била открита преди това и е била разкрита в скорошен доклад , написан от Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), мозъчен тръст, базиран във Вашингтон, съобщава The National Interest.

Ракетната оперативна база Синпунг-донг съдържа от шест до девет междуконтинентални балистични ракети, способни да носят ядрени оръжия, а техните пускови установки са разположени на около 27 километра от китайската граница, според CNN . CSIS анализира сателитни изображения, документи и разговори със севернокорейски свидетели, напуснали КНДР като бежанци.

Тази някога секретна база може да е част от разпръсната група от 15 до 20 съоръжения за балистични ракети. „Тези ракети представляват потенциална ядрена заплаха за Източна Азия и континенталната част на Съединените щати“, се казва в доклада.

Каква е ролята на Китай?

Откритието им има многобройни последици за международната сигурност. Първо, близостта до Китай е потенциален проблем за Пекин. Трудно е да се определи дали китайският президент Си Дзинпин е бил консултиран преди изграждането на базата. Това може да е разочароващо за Си, тъй като ядрена размяна толкова близо до границата със Северна Корея би могла да застраши китайските граждани.

Си Цзинпин покани севернокорейския лидер Ким Чен Ун на китайски военен парад през първата седмица на септември, посветен на победата на Китай срещу Япония във Втората световна война.

Руският президент Владимир Путин също присъства. Си Цзинпин и Ким вероятно са обсъдили наличието на ракетната база, която е толкова близо до Китай. Има вероятност собствените китайски спътници да са заснели изграждането на инсталацията от КНДР и Си Цзинпин да е дал благословията си на Ким да я построи. Това също би било обезпокоително, тъй като би означавало, че Си Цзинпин дава на Ким политическо прикритие за изграждането и разполагането на още ядрени оръжия.

Вашингтон отмести поглед от събитията в Североизточна Азия

Не е ясно дали Съединените щати са имали предварително предупреждение за базата за междуконтинентални балистични ракети. Американците вероятно са раздразнени от всички хитрости на Севера. КНДР не е известна с прозрачността си относно ядрената си инфраструктура, а децентрализираният характер на базите е военно предимство за Севера. Наличието на множество различни ракетни бази в страната би затруднило Съединените щати да унищожат цели при потенциална военна атака „с кървав нос“, насочена към осигуряване на съгласието на Ким за денуклеаризация.

Южна Корея отново е разтревожена

Южна Корея е най-разтревожена от пренебрегването на усилията на ООН за премахване на ядрените оръжия от полуострова. Мрежа от тайни бази означава, че Северът изобщо не е загрижен за какъвто и да е вид дипломатическо сближаване или споразумения за контрол на въоръженията със Сеул.

Всеки ден Ким става все по-уверен в ядрения статус на страната си. Той иска пълен контрол над бойните си глави и възможността да ги доставя на Съединените щати по свое желание. Изглежда няма склонност да се пазари за ядрени оръжия в замяна на облекчаване на санкциите или други отстъпки.

Администрацията на Доналд Тръмп изглежда няма конкретни планове по този въпрос. Честно казано, има неотложни нужди в Близкия изток и Украйна. Тръмп обаче наскоро заяви , че би бил отворен за среща с Ким тази година. Тръмп смята, че има добри отношения с Ким, но все още не е положил конкретни усилия за ангажиране със севернокорейския диктатор. Освен това Южна Корея също не може да постигне никакви резултати.

Сестрата на Ким, Ким Йо Чен , заяви, че Южна Корея никога няма да бъде дипломатически партньор на Севера. Тя има стабилно влияние върху брат си и двамата представляват труден двубой за държавническото умение на САЩ и Южна Корея.

Моята собствена стратегия за справяне със Северна Корея претърпя сериозни критики. В последната си книга призовах за отмяна на съвместните военни учения на САЩ и Южна Корея в замяна на разрешаване на американски инспекции на ядрената инфраструктура на КНДР. Ако това проработи, Съединените щати биха могли да изпратят у дома някои от войниците си от тиловия ешелон за поддръжка в Южна Корея, за да покажат, че администрацията на Тръмп е готова да сключи всеобхватна сделка със Северна Корея след надлежни инспекции.

Но ако Северна Корея има множество тайни ядрени бази из цялата страна, отказването от подобни отстъпки на Ким е глупава задача.

Вече не остават добри възможности. Северна Корея става все по-могъща и Съединените щати и Южна Корея могат само да гледат с ужас. Китай и Русия вероятно се усмихват, докато Ким създава още един начин да раздразни американците и Запада, които се опитват и не успяват по всякакъв възможен начин да постигнат денуклеаризация.

Всъщност, отдавна сме отминали точката, в която трябва да убедим Ким да се откаже от ядрените оръжия. Международната общност просто ще трябва да приеме Севера като ядрена сила и точно за това Ким Чен Ун е работил през цялата си кариера.

За автора: Д-р Брент Истууд

Брент М. Истууд, доктор, е автор на „ Не обръщай гръб на света: Консервативна външна политика“ и „Хора, машини и данни: Бъдещи тенденции във войната“, както и на две други книги. Брент е основател и главен изпълнителен директор на технологична фирма, която е предсказвала световни събития, използвайки изкуствен интелект. Той е бил законодателен сътрудник на американския сенатор Тим Скот (републиканец от Южна Каролина) и го е съветвал по въпроси, свързани с отбраната и външната политика. Преподавал е в Американския университет, Университета Джордж Вашингтон и Университета Джордж Мейсън. Брент е бивш офицер от пехотата на армията на САЩ.