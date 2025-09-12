Японските въоръжени сили за първи път забелязаха най-големия китайски самолетоносач

В четвъртък японските сили за самоотбрана откриха най-големия и най-модерен самолетоносач на Китай в Източнокитайско море, съобщава Bloomberg.

Съобщава се, че това е първият път, когато самолетоносачът „Фудзиен“ е бил забелязан от Япония. Корабът се е намирал на около 200 км северозападно от спорните острови Сенкаку в Япония и Дяоюйдао в Китай.

Обединеният комитет на началник-щабовете на японските въоръжени сили заяви, че техните самолети R-3C са засекли три кораба и са събрали информация.

„Третият китайски самолетоносач, „Фуджиан“, е ключова част от амбициите на президента Си Дзинпин да създаде армия от „световна класа“ до 2049 г.“, пише Bloomberg.

В публикацията се уточнява, че водоизместимостта на кораба е над 80 хиляди тона. Корабът е спуснат на вода през юни 2022 г., а първите морски изпитания са се провели две години по-късно, през май 2024 г.

Подчертава се също, че преди да бъде пуснат в експлоатация, корабът трябва да премине през експлоатационни изпитания на двигателите и оръжейните си системи.

Според Bloomberg, китайската армия става все по-активна в региона, което предизвиква безпокойство в Япония, въпреки че Токио се стреми да поддържа икономически връзки със съседката си и най-големия си търговски партньор.

По-рано през юни Япония заяви, че за първи път е наблюдавала едновременното присъствие на два китайски самолетоносача, „Шандонг“ и „Ляонинг“, близо до японските острови в Тихия океан.

Освен това, през август 2024 г. китайски военен самолет нахлу в японското въздушно пространство, което е безпрецедентен ход.В същото време икономическите връзки между страните изглежда са се затоплили малко, след като Китай възобнови вноса на морски дарове от Япония в началото на 2025 г.

В същото време, продължаващото военно напрежение беше подчертано от военен парад, проведен миналата седмица в Пекин по случай 80-годишнината от поражението на Япония във Втората световна война.