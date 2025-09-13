КНДР с нова политика за паралелно укрепване на армията и ядрените оръжия

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун обяви, че КНДР ще въведе нова политика, насочена към едновременно развитие на ядрени сили и конвенционални въоръжени сили. Това съобщава севернокорейската държавна агенция KCNA.

По време на среща на ръководството на Корейската работническа партия, Ким Чен Ун заяви, че страната скоро ще представи нова военна политика.

Според Ким, новият курс трябва да се превърне в „ключов фактор за укрепване на отбранителните способности на страната и гарантиране на националната сигурност“.

Той подчерта, че ядреният арсенал ще остане централният стълб на стратегията за възпиране, но същевременно е необходимо да се увеличат бойните способности на сухопътните, морските и въздушните сили, за да издържат на „всякакви предизвикателства от врагове“.

Ким Чен Ун също така инструктира военното ръководство да подготви подробен план за модернизиране на армията, включително разработване на нови оръжия, засилване на обучението на личния състав и подобряване на системата за командване.

Анализаторите отбелязват, че подобно изявление може да показва намерението на Пхенян да укрепи не само ядрения си щит, но и конвенционалните си въоръжени сили, което ще позволи на КНДР да действа по-гъвкаво в региона.

Международната общност традиционно е критична към всякакви стъпки на КНДР, свързани с разширяването на ядрената ѝ програма. Очаква се Съединените щати, Южна Корея и Япония да отговорят на речта на Ким в близко бъдеще.

Припомняме, че разузнаването на Сеул съобщи, че Северна Корея е загубила около 4700 бойци в Курско направление, от които 600 са счетени за загинали.

Трябва да се отбележи, че в замяна на изпращането на войски и доставката на оръжия на Русия, КНДР получава помощ от Москва под формата на шпионски спътници, дронове и противовъздушни ракети.