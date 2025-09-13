Китай откри рекордно висок мега мост с въжени висящи мостове над река Яндзъ (ВИДЕО)

В източната провинция Дзянсу в Китай беше открит въжен мост с най-дългия основен отвор в света - 1208 м. Както съобщава вестник China Morning Post, новият прелез над река Яндзъ свързва градовете Тайджоу и Чанчжоу.

Инженерната конструкция с дължина 10 км е проектирана както за автомобилен, така и за железопътен трафик и е намалила времето за пътуване между Тайджоу и Чанчжоу от 1 час и 20 минути на около 20 минути.

В допълнение към основния отвор от 1208 м, мостът има два странични отвора от по 388 м. Височината на двете му опори е 350 м, което е еквивалентно на височината на 120-етажна сграда. Мостът може да издържи натоварване от 530 хиляди тона. Той е преминал последния тест преди експлоатация: 110 камиона с общо тегло 4400 тона са преминали по него едновременно.

Строежът на моста през река Яндзъ отне шест години.

Това е първият мост над реката, през който преминават скоростна магистрала, редовен автомобилен транспорт и междуградска железопътна линия, всички на една и съща конструкция.

Длъжностни лица заявиха, че мостът, чието завършване отне шест години и беше построен с помощта на редица първи в света техники, ще стимулира регионалния растеж и ще затегне връзките в делтата на река Яндзъ.

Преди това Руският мост във Владивосток се смяташе за въжения мост с най-дългия отвор в света - 1104 м.