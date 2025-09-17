15-годишно момиче загина след нападение от крокодил в Индия

Полицията в Индия потвърди, че 15-годишно момиче е починало, след като е било завлечено в река от крокодил в северозападния индийски щат Раджастан, съобщава The Independent.

Жертвата е отишла до бреговете на река Парвати в областта Баран в понеделник следобед (15 септември), за да събере вода, когато влечугото внезапно се е нахвърлило върху нея.

Тя е пълнела съдове с вода, когато крокодилът се е появил и я е завлякъл навътре, казва служител от полицейското управление в Кишангандж, Рамеш Чанд.

Хората, работещи в близките полета, станали неволни свидетели на нападението и се втурнали да й помогнат. Няколко души влезли с лодки в реката в опит да изплашат животното и да освободят момичето, но усилията им се оказали неуспешни.

Полицията и спасителните екипи бяха алармирани и започнаха издирването на момичето. Мисията обаче беше прекратена късно през нощта, след като часовете в претърсване на водите не дадоха резултат.

На следващата сутрин местните жители забелязали тялото на момичето да плува по повърхността на реката, след което е било извадено и изпратено за аутопсия.

Аутопсията потвърждава, че 15-годишното момиче е починало от удавяне. Според полицията тялото й не е имало сериозни наранявания, освен дълбоки рани по ръцете, за които се смята, че са причинени от крокодила по време на нападението.

Властите съобщават за наблюдения на крокодили и подобни нападения в части от Раджастан, особено в реките и водните басейни в райони като Баран, където местните зависят от водните източници за ежедневните си нужди.

Смята се, че крокодилът е бил блатен. Този вид често се среща в реки, езера и язовири. Мъгърите са третият най-опасен вид крокодили в света и са смятани за агресивни и опортюнистични ловци, които понякога нападат хора, особено в селските речни райони.