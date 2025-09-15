Северна Корея заявява, че ядреният ѝ статус е необратим

Постоянното представителство на КНДР към ООН заяви, че позицията на Северна Корея като ядрена държава е необратима, съобщава Ройтерс.

„Позицията (на КНДР - бел. ред.) като държава с ядрено оръжие, трайно залегнала във върховния и основен закон на държавата, стана необратима“, заяви постоянното представителство на КНДР към ООН.

Ройтерс добавя, че по този начин Северна Корея осъджда „анахроничните“ изявления на САЩ за денуклеаризация.

През юли сестрата на севернокорейския диктатор Ким Чен Ун, Ким Йо Чен, заяви, че Съединените щати трябва да признаят нова реалност. Според нея ядрената програма на Северна Корея няма да бъде предмет на бъдещи преговори.

В противен случай срещата между страните ще остане само „надежда“ на американската страна.

„Ако Вашингтон възнамеряваше да използва лични взаимоотношения като начин да спре ядрената програма на Севера, тези усилия биха били обект само на „тормоз“, каза Ким.

Преди ден севернокорейският лидер Ким Чен Ун обяви, че Северна Корея ще въведе нова политика, насочена към едновременното развитие на ядрените сили и конвенционалните въоръжени сили .