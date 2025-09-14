Броят на убитите при протестите в Непал достигна 72, най-малко 2113 са ранени

Броят на убитите при масовите антикорупционни протести в Непал достигна 72, а ранените са най-малко 2113, предаде Ройтерс, като се позова на непалското министерство на здравеопазването.
"Сега биват откривани телата на много хора, загинали в молове, жилища и други сгради, които са били подпалени", заяви говорителят на здравното министерство Пракаш Будатоки.
Непал тази седмица бе разтърсен от най-тежките безредици за последните десетилетия. Много правителствени сгради, включително парламента и Върховният съд, бяха щурмувани от демонстранти. Протестиращи атакуваха и полицейски управления и жилища на политици. Подпалени бяха и домовете на президента Рам Чандра Паудел и на премиера Шарма Оли.
Оли подаде оставка във вторник и за временен премиер бе назначена Сушила Карки, която е бивш председател на Върховния съд, припомня БТА. Карки трябва да подготви Непал за нови парламентарни избори, насрочени за 5 март 2026 г.
Nepal is having a total revolution as young people overthrow the communist government following efforts by that government to impose widespread censorship and a total ban on social media. pic.twitter.com/IRjLf0QFn8— Catch Up (@CatchUpFeed) September 9, 2025