Силно земетресение удари Индия

Земетресение с магнитуд 5,8 разтърси североизточната част на Индия, предаде индийската новинарска агенция ПТИ. Няма данни за жертви или материални щети.
EQ of M: 5.8, On: 14/09/2025 16:41:50 IST, Lat: 26.78 N, Long: 92.33 E, Depth: 5 Km, Location: Udalguri, Assam.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) September 14, 2025
@DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia
Земетресението е регистрирано днес в 16:41 ч. местно време (13:41 ч. българско време) с епицентър в окръг Удалгури и дълбочина на 5 км.
A magnitude 5.9 earthquake struck near Dhekiajuli, Assam at 4:41 pm IST, sending strong tremors across Guwahati, Northeast India, Bangladesh, and Bhutan. #भूकंप #भूकम्प #Sismo— GeoTechWar (@geotechwar) September 14, 2025
No casualties or major damage have been reported; authorities remain on alert for aftershocks. pic.twitter.com/lzUd0iioaW