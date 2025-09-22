Ким Чен Ун сподели, че пази "приятни спомени" от срещата си с Доналд Тръмп

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун сподели, че все още има „приятни спомени“ от предишните си срещи с президента на САЩ Доналд Тръмп, предполагайки, че е отворен за по-нататъшни разговори. Той обаче призова Вашингтон да се откаже от искането си страната да предаде ядрените си оръжия.

В реч пред парламента на Пхенян в неделя Ким подчерта, че няма намерение някога да възобновява диалога със съперничещата си Южна Корея, ключов съюзник на САЩ, който помогна за провеждането на предишни срещи на върха на Ким с Тръмп по време на първия мандат на американския президент, според реч, публикувана от държавните медии в понеделник.

Ким преустанови почти всяко сътрудничество с Юга след провала на втората му среща на върха с Тръмп през 2019 г. поради разногласия относно санкциите, водени от САЩ, срещу Севера.

Напрежението на Корейския полуостров се влоши през последните години, тъй като Ким ускори натрупването на оръжия и се съюзи по-тясно с Русия по отношение на войната в Украйна.

Коментарите на Ким дойдоха, когато южнокорейският президент И Дже Мюнг замина за Ню Йорк, за да участва в Общото събрание на ООН, където се очаква той да обсъди ядреното напрежение на Корейския полуостров и да призове Северна Корея да се върне към преговорите.

Очаква се Тръмп да посети Южна Корея следващия месец, за да участва в срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, което предизвика спекулации в медиите, че може да се опита да се срещне с Ким на междукорейската граница, както направиха по време на третата си среща през 2019 г., която в крайна сметка не успя да спаси ядрената им дипломация.

По време на последната си реч във Върховното народно събрание, Ким повтори, че никога няма да се откаже от програмата си за ядрени оръжия, която експертите твърдят, че той вижда като най-силната си гаранция за оцеляване и удължаване на династичното управление на семейството си.

„Светът вече знае добре какво правят Съединените щати, след като принуждават други страни да се откажат от ядрените си оръжия и да се разоръжат“, каза Ким. „Никога няма да се откажем от ядрените си оръжия... Няма да има никакви преговори, сега или някога, за търговия с каквото и да било с враждебни страни в замяна на премахване на санкциите.“

Той каза, че все още пази „добри лични спомени“ за Тръмп от първите им срещи и че „няма причина да не“ възобнови преговорите със Съединените щати, ако Вашингтон „се откаже от заблудата си за денуклеаризация“.

Ким засили тестовите си дейности през последните години, демонстрирайки оръжия с различен обсег, предназначени да поразят съюзниците на САЩ в Азия и континенталната част на САЩ.

Анализаторите казват, че ядреният натиск на Ким е насочен в крайна сметка към оказване на натиск върху Вашингтон да приеме идеята Северът да бъде ядрена сила и да преговаря за икономически и сигурностни отстъпки от позиция на сила.

Ким също се опитва да засили влиянието си, като засилва сътрудничеството с традиционните съюзници на КНДР - Русия и Китай, в рамките на нововъзникващо партньорство, целящо да подкопае влиянието на САЩ.

Той е изпратил хиляди войници и огромни количества военна техника в Русия, за да подпомогне войната на президента Владимир Путин в Украйна.

Той посети Пекин по-рано този месец, споделяйки светлината на прожекторите с китайския президент Си Дзинпин и Путин на мащабен военен парад.

Експерти казват, че рядкото пътуване на Ким в чужбина вероятно е имало за цел да засили влиянието му преди потенциално възобновяване на преговорите със Съединените щати.

В Сеул нараства опасението, че може да загуби гласа си в бъдещите усилия за разсейване на ядрената криза на полуострова, тъй като Северът се стреми да преговаря директно със Съединените щати.

Подобни страхове се засилиха миналата година, когато Ким обяви, че се отказва от дългогодишната цел на Северна Корея за мирно обединение с Южна Корея и нареди пренаписване на конституцията на Севера, за да затвърди Юга като постоянен враг.