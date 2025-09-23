Ким Чен Ун намекна, че Северна Корея има секретни оръжия

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун в неделя намекна за „тайни оръжия“ и рекламира развиващите се военни способности на страната в реч пред парламента.

Владетелят произнесе речта си по време на рядко заседание на Върховното народно събрание на Северна Корея – събитие, следено отблизо за нови политически сигнали, законодателни промени и прозрения за стратегическите намерения на режима на Ким.

Напрежението остава високо на Корейския полуостров на фона на продължаващото разработване на ядрени и балистични ракетни програми от Пхенян, забранени от Организацията на обединените нации. Правителството на Ким твърди, че оръжията са за самозащита, обвинявайки „провокативно“ военно сътрудничество между Съединените щати и техните договорни съюзници Южна Корея и Япония.

Ким каза на законодателите на Северна Корея, че нацията „прави непрестанни скокове и граници в укрепването на отбранителните способности на страната“.

„Придобихме нови секретни оръжия и постигнахме значителни резултати в отбранителната наука и изследвания, които ще допринесат значително за по-нататъшен радикален скок напред във военните ни способности“, каза той, според препис, публикуван в понеделник от държавната Корейска централна информационна агенция.

Ким не предостави подробности за тези нови оръжия. Той също така похвали напредъка в модернизирането на скромния военноморски флот на Северна Корея, наричайки пускането на вода на два разрушителя тази година „голяма стъпка“ към превръщането ѝ в морска сила.

Ким обвини САЩ и техните съюзници в „авантюристични“ военни действия, които са повишили риска от ядрена конфронтация, наричайки ситуацията със сигурността „по-тежка от всякога“.

Той използва случая, за да удвои акцента върху ядреното и ракетното развитие и отхвърли усилията за денуклеаризация, обещавайки, че те няма да успеят „дори след 100 години“.

Ким обаче заяви, че Северна Корея е готова да се стреми към „мирно съвместно съществуване“ със САЩ, ако те се откажат от това, което той нарече „абсурдната си мания за денуклеаризация“.

Докато Пхенян продължава да разширява както ядрените, така и конвенционалните си арсенали, американски и съюзнически официални лица смятат, че Северна Корея е придобила напреднали руски военни технологии в замяна на доставка на боеприпаси и войски за войната на Русия в Украйна.

Южнокорейски официални лица цитират разузнавателни данни, че Русия, която подписа ново военно споразумение със Северна Корея миналата година, се е съгласила да предостави на Пхенян изтребители и технологии за ядрени подводници.

Коментарите на Ким идват, след като президентът на Южна Корея И Дже Мюн изрази готовност да приеме сделка, която би позволила на Севера временно да замрази ядрената си програма, вместо незабавно да започне процеса на денуклеаризация.