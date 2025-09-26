Южна Корея е отправила предупредителни изстрели по севернокорейски кораб

Още по темата: Северна Корея: Мирните предложения на Южна Корея са невъзможна мечта 14.08.2025 09:17

Инцидентът е станал около 5:00 ч. местно време близо до остров Бенгньонг

Въоръжените сили на Република Корея са произвели предупредителни изстрели, след като севернокорейски търговски кораб е нарушил Северната гранична линия в Жълто море, която Сеул счита за де факто морска граница, съобщава Йонхап.

Инцидентът е станал около 5:00 ч. местно време близо до остров Бенгньонг. Южна Корея първоначално е издала предупреждение чрез военна техника. След предупредителните изстрели севернокорейският търговски кораб е напуснал южнокорейските води, според Обединения комитет на началник-щабовете на въоръжените сили на Република Корея. Пхенян не признава Северната гранична линия.

„Нашите въоръжени сили следяха отблизо действията на Северна Корея и реагираха в съответствие с оперативните инструкции. Ще защитаваме Северната гранична линия, реагирайки на всяка ситуация и поддържайки бойна готовност“, добави комитетът.

Преди това КНДР съобщи, че въоръжените сили на Република Корея са открили предупредителни изстрели на 19 август по сухопътната граница, докато войници от Корейската народна армия са изграждали бариери там.