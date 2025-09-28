Смъртна присъда за бивш земеделски министър

Получил 37$ милиона рушвети

Безкомпромисен удар по корупцията

Китайски съд произнесе смъртна присъда с двугодишно отлагане срещу бившия министър на земеделието и селските райони Тан Рендзян. Той беше признат за виновен по обвинения в получаване на подкупи в особено големи размери, съобщи “Ройтерс” с уточнението, че това е поредният висш функционер, който пада жертва на безпощадната антикорупционна кампания, водена от президента Си Дзинпин.

Според народният съд в град Чанчун, провинция Дзилин в периода между 2007 г. и началото на 2024 г. Тан Рендзян е злоупотребил с властта си на различни постове, за да приема подкупи. Общата стойност на неправомерно придобитото имущество, включително пари в брой и активи, възлиза на над 268 милиона юана (приблизително 37 милиона долара). Съдът е отчел като смекчаващо вината обстоятелство факта, че бившият министър е сътрудничил на разследването и е направил пълни самопризнания. Именно това е довело до отлагането на изпълнението на смъртното наказание с две години.

В китайската правна система подобна присъда често се заменя с доживотен затвор без право на замяна, ако осъденият не извърши друго престъпление през този период.

Падението на Тан Рендзян беше изключително бързо. Той беше поставен под надзора на мощния антикорупционен орган на Китайската комунистическа партия през май 2024 г. и незабавно отстранен от поста си. Само шест месеца по-късно, през ноември, той беше изключен от редиците на партията - ясен знак за сериозността на обвиненията.