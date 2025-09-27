Срутени къщи и ранени хора след земетресение от 5,6 по Рихтер в Китай (ВИДЕО)

Земетресение с магнитуд 5,6 разруши къщи в северозападната китайска провинция Гансу, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на местни медии.
11 души са били откарани в болници с наранявания. Петима от шестима пациенти, приети в една от лечебните заведения, са хоспитализирани за по-нататъшно лечение, като състоянието им е стабилно, уточнява агенция Синхуа.
По данни на правителствения сеизмологичен център трусът е бил на малка дълбочина – около 10 км. Епицентърът се е намирал на около 140 км югоизточно от столицата на провинцията Ланчжоу.
5.6-magnitude earthquake strikes Longxi County, #Gansu at 5:49 AM today. Depth: 10 km. Local reports indicate building collapses—no casualties confirmed yet. Rescue efforts are underway. #earthquake #China pic.twitter.com/wBoNVLrfEn— Shanghai Daily (@shanghaidaily) September 27, 2025
Вследствие на земетресението са разрушени напълно 17 къщи, а над 3500 жилищни сгради са повредени. Около 7800 души са били евакуирани.
Видео кадри показват спасителни екипи, които разчистват тухли и отломки. Някои пътни участъци бяха затрупани от камъни, но движението по основните пътища продължава нормално, допълва Синхуа.
🚨 BREAKING | China Earthquake— SG News (@SGNews123) September 27, 2025
A 5.6-magnitude earthquake struck Longxi County, Gansu Province at 05:49 Saturday, according to CENC.
📍 Depth: 10 km
🏚 Felt strongly across several counties; some rural homes damaged.
⚠️ No casualties reported so far.
🚒 Rescue teams deployed;… pic.twitter.com/WxqB18mT3x