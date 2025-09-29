Ким Чен Ун: Северна Корея няма да преговаря за денуклеаризация

По време на парламентарната сесия на Северна Корея миналата седмица, севернокорейският лидер Ким Чен Ун произнесе реч, в която изрази ясната си готовност да се ангажира с дипломация със Съединените щати. Но при едно строго предварително условие: Съединените щати трябва да спрат да се стремят към денуклеаризация на Северна Корея, пише Responsible Statecraft.

„Лично аз все още имам добри спомени от американския президент Тръмп“, каза Ким в речта си . Той добави: „Ако САЩ се откажат от празната си мания за денуклеаризация и искат да се стремят към мирно съвместно съществуване със Северна Корея, основано на признаването на реалността, няма причина да не седнем със САЩ.“

Ким категорично отхвърли възможността за дипломация, обусловена от денуклеаризация, подчертавайки, че „никога, никога няма да има денуклеаризация за нас“ и че статутът на Северна Корея като ядрена сила е „необратим“ и не може да бъде разменян за облекчаване на санкциите.

Коментарите на Ким потвърждават изявление от юли, направено от сестра му Ким Йо Чен, която тогава определи отношенията между брат си и Тръмп като „нелоши“ и призова Вашингтон да се откаже от искането си за денуклеаризация, за да се възобнови дипломацията.

Изявлението на Ким е директен отговор на Тръмп, който многократно призовава за връщане на Северна Корея към диалог, откакто вторият му мандат започна в началото на тази година. Въпреки че Ким изглежда отворен за нов кръг от преговори с Тръмп, той също така очертава ясна граница. Позицията, която той зае след провала на срещата на върха в Ханой през 2019 г. - че никога повече няма да преговаря със САЩ за денуклеаризация - остава твърда и няма да се промени. Ако Тръмп и неговата администрация продължат да се придържат към целта за денуклеаризация на Северна Корея, не очаквайте дипломация.

Строгото отхвърляне на денуклеаризацията от страна на Пхенян е обезпокоително и трудно за приемане от Вашингтон, но също така предоставя проверка на реалността, тъй като администрацията на Тръмп се стреми да ангажира Северна Корея. Тръмп може да има мили спомени от разговорите си с Ким Чен Ун от 2018 до 2019 г. и може да се надява на повторение. Суровата реалност е, че дипломацията със Северна Корея, основана на „денуклеаризация“, изглежда по-невероятна от всякога.

Когато срещата на върха в Ханой се провали, редица експерти изразиха оплаквания, че Вашингтон се е отказал от най-добрата ядрена сделка, която някога е постигал със Северна Корея. Подобни наблюдения не бяха преувеличени. Оставяйки настрана техническите аспекти на предложението на Пхенян да демонтира основния си ядрен комплекс, което би отбелязало не съвсем задоволителен, но смислен напредък , Вашингтон също така пренебрегна колко уникална е била възможността да накара Пхенян дори да обмисли спиране на ядрената си програма - единствената гаранция за сигурност на режима.

За противниците е трудно да оставят настрана чувствата на взаимно недоверие и враждебност и да се ангажират с дипломация, за да обсъдят компромиси, особено за по-слабата и по-уязвима страна. За вечно обедняващия и нестабилен режим в Пхенян, изоставянето на ядрените оръжия, дори на постепенна, дългосрочна основа, е изключително рискован избор, пред който е изправен далеч по- мощният съюз между САЩ и Южна Корея . Въпреки това, вероятно е имало достатъчно силни мотиви за Ким Чен Ун по онова време да се опита да води високорискови преговори със САЩ - било то липса на доверие в ядрения му възпиращ ефект срещу заплахите на Тръмп за „ огън и ярост “, желание за развитие на икономическото развитие на страната му с подкрепата на САЩ или несигурност относно перспективата за дългосрочни връзки с Китай и Русия.

Въпреки това, подобни мотиви, поради които Пхенян обмисля денуклеаризация, изглеждат до голяма степен неуместни днес. Северна Корея драстично увеличи ядрените и ракетните си възможности и сега е в по-добра позиция да възпре САЩ, в случай че Тръмп ескалира военните заплахи, както през 2017 г., за да окаже натиск върху Ким. Северна Корея също така сформира безпрецедентно тесен стратегически съюз с Русия и подобри отношенията си с Китай . Както Русия, така и Китай вече не се противопоставят и не оспорват ядреното натрупване на Северна Корея, както правеха преди . Всъщност Русия вече може да се разглежда като открит поддръжник на ядреното натрупване на Северна Корея; тя активно помага на Пхенян да избягва санкции и да поддържа икономическия си жизнен цикъл и дори може да споделя ограничени ядрени технологии с режима.

В обобщение, лостовете на Пхенян да се съпротивлява на натиска от САЩ са се увеличили значително, докато лостовете на Вашингтон да оказва натиск върху Пхенян са намалели значително. Изглежда логично Ким да изключва всяка възможност за дипломатически преговори, обусловени от денуклеаризация.

Досега Вашингтон изглежда до голяма степен отрича тази реалност. По-рано тази седмица, само дни след забележките на Ким, държавният секретар Марко Рубио, заедно със своите южнокорейски и японски колеги, обявиха „решителен ангажимент за пълна денуклеаризация на Северна Корея“, потвърждавайки десетилетната позиция на САЩ. Последиците от непрекъснатото отричане биха били предвидимо контрапродуктивни, тъй като ядреният арсенал на Пхенян просто става все по-голям и по-усъвършенстван.

Докато администрацията на Тръмп проучва път към дипломатически преговори със Северна Корея, тя трябва да преоцени целите си. Вместо да се стреми към денуклеаризация на Пхенян, Вашингтон трябва да се стреми към по-малко амбициозни цели. Ким изглежда твърдо решен да не се отказва от ядрените си оръжия. Въпреки това, той не е изразил непременно възражение срещу замразяването на ядрените оръжия и мерките за контрол върху въоръженията . Това оставя пространство за преговори, което може да е далеч от идеалното, но все пак би могло да послужи за насърчаване на регионалните и глобалните интереси в областта на сигурността - като например замразяване на ядреното производство на Северна Корея, смекчаване на военните и ядрените доктрини и разполагане на войски на Северна Корея, предотвратяване на продажбата на ядрените и ракетните технологии в чужбина от Северна Корея и други.

Едно важно нещо, което Тръмп и неговата администрация трябва да имат предвид, докато водят преговори със Северна Корея, е, че процесът трябва да бъде съпроводен от комуникация и координация с Южна Корея. По-прагматичен подход на САЩ към преговорите със Северна Корея, съсредоточен върху замразяването на ядрените оръжия и контрола върху въоръженията, би спечелил подкрепата на Сеул; той би се придържал към посоката, която администрацията на Лий Дже-мьонг се стреми да насърчава, а също така би намерил отзвук у над 90% от южнокорейците, които смятат, че денуклеаризацията на Северна Корея е невъзможна. Но ако потенциална сделка между САЩ и Северна Корея изключи координацията със Сеул и не успее да отговори на интересите на Южна Корея за сигурност, това би навредило сериозно на съюза между САЩ и Южна Корея и би засилило изкушението на Южна Корея за ядрено развитие - последствия, които Вашингтон би трябвало да иска да избегне.

Автор: Джеймс Парк

Джеймс Парк е научен сътрудник в Източноазиатската програма на Института Куинси. Неговите изследователски интереси включват външната и вътрешна политика на Южна Корея, въпросите на сигурността на Китай и политиката на САЩ спрямо Източна Азия.