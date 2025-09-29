Началото на нова ера: Китайската морска авиация настъпва с J-35 и EMALS

Китай стана първата страна в света, интегрирала изтребители от пето поколение на самолетоносач от ново поколение с електромагнитна катапултна система

Военноморските сили на Народноосвободителната армия на Китай (НОАК) официално станаха първата бойна структура в света, която интегрира изтребители от пето поколение на самолетоносач с електромагнитна катапултна система за излитане (EMALS), пише Military Watch. Наскоро бе разпространено видеo, показващо първия китайски свръхсамолетоносач – „Фудзиен“ – в процес на изстрелване на различни летателни апарати, включително и първите заснети излитания на изтребителя J-35 от палубата на кораб.

„Фудзиен“ е един от едва два самолетоносача в света, оборудвани с електромагнитна катапултна система – другият е американският USS Gerald R. Ford. САЩ също работят по интеграцията на своя стелт изтребител за самолетоносачи, F-35C, с тази модерна технология за изстрелване. Предишните американски самолетоносачи използваха парна катапултна система, а първите два китайски – „Ляонин“ и „Шандун“ – изобщо не разполагаха с катапулт, като разчитаха само на тягата на двигателите за излитане.

Американските усилия за интеграция на F-35C с EMALS датират още от началото на 2010-те години – преди Китай дори да е въвел в експлоатация първия си самолетоносач „Ляонин“, използван първоначално основно за обучение. Подобно на други аспекти от програмата F-35, продължителни закъснения в развитието ѝ позволиха на Китай да навакса и дори да изпревари САЩ в някои области, довеждайки до немислим допреди десетилетие пробив – китайският палубен стелт изтребител става оперативен преди американския F-35C.

Това развитие е отражение на по-широките тенденции в съперничеството между отбранителните сектори на двете държави. Китай успя да въведе в експлоатация първия си изтребител от пето поколение – J-20 – само шест години след първия му полет. За сравнение, на американските програми им отне над 15 години. Това дава на Пекин и преднина в разработката на шесто поколение изтребители, спрямо силно забавените американски програми F-47 и F/A-XX.

Електромагнитните катапултни системи предлагат значително повече енергия при изстрелване, в сравнение с алтернативните технологии. Те намаляват натоварването на двигателите, позволяват излитания с по-голямо количество гориво и въоръжение, и заемат по-малко пространство вътре в корпуса на кораба в сравнение с парните системи.

J-35 е вторият китайски изтребител от пето поколение, който влиза на въоръжение след J-20, и вече служи както във ВМС, така и във Военновъздушните сили на Китай. Две седмици след като бяха публикувани първите изображения, потвърждаващи експлоатацията му в авиацията, ВМС също разпространиха кадри, доказващи, че палубният му вариант вече е оперативен.

Счита се, че J-35 разполага със сравними с J-20 и F-35 авиооники и технологии за ниска забележимост, като същевременно е по-голям, по-бърз, с по-голям обсег и усъвършенствани сензори в сравнение с американския си еквивалент. Все още не е ясно дали J-35 ще бъде използван само за нуждите на ВМС или ще бъде въведен и в сухопътната авиация като заместител на остаряващи модели като Су-30МК2.