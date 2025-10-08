Ким Чен Ун демонстрира военноморска мощ – Пхенян изпраща нов сигнал към САЩ и съюзниците им

Севернокорейските държавни медии публикуваха снимки на върховния лидер Ким Чен Ун, който обикаля един от новите разрушители на страната, пише Newsweek.

„Нюзуик“ се свърза с посолството на Северна Корея в Пекин за коментар по имейл извън работно време.

Пхенян продължава да рекламира военните си постижения, включително одобрената от ООН ядрена програма и нарастващия арсенал от балистични ракети. Режимът твърди, че тези способности са от съществено значение за противодействие на това, което той определя като провокации от Съединените щати и техните съюзници по договора, Южна Корея и Япония, които засилиха военното сътрудничество, позовавайки се на заплахи от режима на Ким.

Амбициите на Северна Корея за военна модернизация се простират и до скромния Корейски народен флот, който остава далеч по-слаб от този на Южна Корея и се състои предимно от остарели военни кораби и бързи атакуващи плавателни съдове. През април силите представиха най-модерния си военен кораб, първия си разрушител „ Чхьо Хьон“.

„Чхьо Хьон“ се появи отново на повърхността, като Ким разгледа 146-метровия и 5000-тонен военен кораб по време на третото годишно изложение за развитие на отбраната в страната през 2025 г., според снимки, публикувани в понеделник от държавната Корейска централна информационна агенция (KCNA).

Ким, придружен от висши служители по време на обиколката си на кораба, го приветства като „чудесно доказателство за валидността и жизнеността на линията на самозащита на ТПК“, се казва в репортаж на KCNA на английски език.

Агенцията също така предложи първия публичен поглед към вътрешността на кораба, показвайки как Ким инспектира помещенията на екипажа, мостика и командния център за бойни действия, който е оборудван с многофункционални конзоли.

В анализ на Naval News се посочва, че от април насам са направени няколко модификации на кораба, по-специално на сензорния му комплект и оръжейните му системи.

Системите за вертикално изстрелване (VLS) на кораба са преконфигурирани, съобщава изданието, като предната пускова установка – преди това оборудвана с 32 ракетни клетки с малък диаметър – сега е заменена с една, идентична с тази на задната пускова установка, за общо 24 по-големи клетки.

Добавени са и най-малко осем 14,5-милиметрови тежки картечници KPVT на пиедестали.

Пускането в експлоатация на „ Чой Хьон“ беше последвано само месец по-късно от неуспешното спускане на вода на втория разрушител на страната – смущаващ инцидент, който причини щети на кораба. Държавните медии съобщиха, че Ким е разпоредил арестуването на няколко замесени служители.

Naval News съобщи: „Фактът, че всички оръжия и свързаните с тях сензорни системи на разрушителя са били тествани край Нампо на 28-29 април, прави подмяната им само няколко месеца по-късно още по-любопитна от оперативна гледна точка. Освен това, това повдига въпроси дали въоръжението на кораба, по-специално VLS, е проектирано за модулна подмяна или по-ранната конфигурация е била тествана и впоследствие заменена с по-усъвършенствана версия.“

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун заяви в реч по време на церемонията по спускането на вода на втория разрушител: „Притежаването на оперативни възможности в океаните и упражняването на военноморска мощ там е нашата незаменима възможност за защита на националния ни суверенитет и интересите ни за сигурност. Не след дълго самите вражески сили ще изпитат колко обидно и неприятно е да гледат как военните кораби на съперника им плават по границите на териториалните им води.“

Според държавните медии, и двата разрушителя от клас „Чое Хьон“ са планирани да влязат в експлоатация до средата на 2026 г.