Северна Корея проведе грандиозен военен парад, по време на който Ким Чен Ун демонстрира нова междуконтинентална балистична ракета пред делегации от Китай, Русия и Виетнам, съобщава Ройтерс.

Това е нова междуконтинентална балистична ракета „Хвасон-20“. Ким Чен Ун я демонстрира по време на мащабен военен парад в чест на 80-годишнината от основаването на управляващата Корейска работническа партия.

Парадът започна в Пхенян късно в петък вечерта, 10 октомври, продължавайки поредица от празнични събития, които се провеждаха от четвъртък.

На трибуните се видяха високопоставени служители от Китай, Русия и Виетнам. По-специално, в Пхенян пристигнаха китайският премиер Ли Цян, руска делегация, водена от бившия президент Дмитрий Медведев, и председателят на Виетнамската комунистическа партия То Лам.

Особен интерес предизвика демонстрацията на новата ракета „Хвасон-20“, която севернокорейските медии вече нарекоха „най-мощната стратегическа ядрена система“ на страната. Този тип ракета, според Пхенян, е способна да поразява цели в Съединените щати.

Вярно е, че международните анализатори продължават да се съмняват в способността на севернокорейските бойни глави да преживеят повторното си влизане в атмосферата и да поразят точно целите.

По време на речта си Ким Чен Ун се обърна към военните, заявявайки, че „героизмът на армията на КНДР ще бъде видян не само на родната земя, но и на фронтовата линия на социалистическото строителство“, намеквайки за участието на севернокорейските сили в чуждестранни операции.

Преди парада Ким проведе разговори с Медведев. Руският представител благодари за „жертвата на севернокорейските войници в битките край Курск“, наричайки я потвърждение на „дълбокото доверие“ между Москва и Пхенян. В отговор Ким изрази готовност за задълбочаване на сътрудничеството с Русия и разширяване на стратегическия обмен.

Анализатори отбелязват, че парадът в Пхенян е бил не само демонстрация на сила, но и дипломатически сигнал за укрепването на военно-политическия съюз на КНДР с Москва и Пекин на фона на нарастващото глобално напрежение.