Смъртоносният полет на DF-61: Китай показа, че вече може да удари Америка за минути

На 29 септември Ракетните сили на Народно-освободителната армия на Китай (PLARF) проведоха изключително важно изпитание на междуконтинентална балистична ракета (МБР) от Северен Китай. Пекин разполага с голяма – и нарастваща – все по-способна ядрена сила, която може сериозно да застраши Съединените щати и техните съюзници, пише The National Interest.

Въпреки че китайското правителство не потвърди какво точно оръжие е тествало, някои характеристики, показани на снимките от теста на оръжията, дават улики за смъртоносния характер на това оръжие.

Разбиране на усъвършенствания ракетен арсенал на Китай

Китайският ракетен арсенал включва ракети с малък обсег като DF-15/16 , ракети със среден обсег като DF-26 - така нареченият „ Убиец на Гуам “ - и междуконтинентални балистични ракети като DF-31 и DF-41 , които могат да ударят практически всяка точка на Съединените щати.

При последното изпитание на междуконтинентална балистична ракета (МБР) на PLARF през септември, въпросната мистериозна ракета очевидно е прелетяла над 7 456 мили , преминавайки близо до Филипините и Гуам, преди макет на полезен товар да се приземи близо до Маркизките острови на Френска Полинезия. За справка, разстоянието между Пекин и Вашингтон е приблизително 7 000 мили.

Всичко това се случи малко след помпозния парад на Китай по случай 80-годишнината от победата му над Япония във Втората световна война. На този парад в Пекин DF-61 беше публично представена за първи път. DF-61, показана на 16-колесна транспортно-монтираща-пускова установка (TEL), подобна на DF-41, е описана като наследник на тази система.

В продължение на няколко години китайците предприемат мащабна модернизация и разширяване на ядрените си оръжия. Смята се, че Китай разполага с над 500 бойни глави, като плановете са до 2030 г. да разполага с арсенал от 1000 ядрени оръжия . В китайския арсенал има и мобилни системи, като DF-31AG, които повишават оцеляването и възможностите за втори удар.

Какво знаем за DF-61 досега

Смята се, че ослепителният (и мистериозен) септемврийски тест в Китай е бил продължение на предишни изстрелвания, включително тест на DF-41 в Тихия океан миналия септември и нощен тест през март тази година.

Видими сребристо-бели светлинни следи бяха заснети във видеоклиповете на зрители, публикувани в Weibo и Douyin, които показват „възлови“ образувания в димната картина, както и винтови вихрушки, показващи отделяне на ускорителя и векторно насочване на тягата.

Смята се, че оръжието е следвало сплескана траектория на полет на ниска височина с права фаза на ускорение и плитко пикиране в края. Причината Китай да проектира оръжие със сплескана траектория на полета е да намали времето за полет и следователно времето за откриване и реакция на защитниците, независимо от територията, която Китай е насочвал с това ново оръжие.

Този вид модел на полет увеличава съпротивлението и натоварването на оръжието, но също така усложнява прихващането от системи като THAAD и Aegis, които предвиждат параболични дъги. Нещо повече, този вид траектория на полет е предизвикателство за американските космически ракетни сензори, като компресира времето за реакция до едва минути.

Имаше доказателства за вторично запалване по време на полет (евентуално задвижвано от скремджет), гориво на алуминиева основа (подобно на китайските модели ракети DF-21/26/31 ) и предполагащо интегриране на хиперзвуков планируващ апарат (HGV). Ако това наистина включваше HGV, идеята би била ракетата да го изстреля до близкото космическо пространство, като в този момент той ще бъде заменен и ще се движи с Мах пет до десет с висока маневреност (странични отклонения на хиляди километри).

Китай и Русия сътрудничиха ли си по DF-61?

За разлика от традиционните спускаеми апарати, тежкотоварните превозни средства (HGV) са непредсказуеми, избягват прехващания и заобикалят американските отбранителни зони в Аляска или Калифорния. Новото оръжие на Китай, ако докладите и слуховете са точни, изглежда подобно на руската система „Авангард“ – което не би трябвало да е изненада, като се има предвид колко близки вече са станали Китай и Русия.

Основната цел на Китай с това изпитание беше да противодейства на американските противоракетни системи, като наземната система за отбрана в средния маршрут на полета (GMD), Aegis и системата за отбрана на голяма надморска височина (THAAD), всички от които биха могли да подкопаят ядрените възможности на Китай. Всъщност, хиперзвуковите оръжия с ускоряващо планиране представляват сериозно предизвикателство за американските системи за противоракетна отбрана, които са предназначени предимно за традиционни балистични заплахи с високи, предвидими дъги.

Независимо от името на конкретното тествано оръжие, то несъмнено подкопава ядреното превъзходство на САЩ, като засилва способността на Китай за втори удар, принуждавайки инвестиции в нови контрамерки, като например хиперзвукови ракети-прехващачи. Това усложнява възпирането, тъй като защитните системи, оптимизирани за параболични заплахи, остаряват – и може да предизвика надпревара във въоръжаването, докато Америка работи по изграждането на подобни свои собствени ракети.

За автора: Брандън Дж. Вайхерт

Брандън Дж. Вайхерт е старши редактор по националната сигурност в The National Interest. Наскоро Вайхерт стана водещ на „Часът за национална сигурност“ по America Outloud News и iHeartRadio , където обсъжда политиката за национална сигурност всяка сряда от 20:00 ч. източно време. Той е и сътрудник в Popular Mechanics и редовно се е консултирал с различни правителствени институции и частни организации по геополитически въпроси. Статии на Вайхерт са публикувани в множество издания, включително The Washington Times , National Review , The American Spectator , MSN , The Asia Times и други. Книгите му включват „Winning Space: How America Remains a Superpower“ , „Biohacked: China's Race to Control Life“ и „The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy “. Най-новата му книга „ A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine“ е достъпна за закупуване навсякъде, където се продават книги.