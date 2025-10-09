Китай изпробва секретна балистична ракета с много странна траектория (ВИДЕО)

В Северен Китай беше забелязана нова балистична ракета със среден обсег или междуконтинентална балистична ракета, която имаше необичайна траектория на полета, съобщава военното издание Defense Express.

Изстрелването не състоя на 29 септември, около 18:00 часа местно време. Тоест, Пекин наистина направи всичко, за да направи този тест видим за всички. Публикуваните видеоклипове показват как ракетата набира височина, а в определен момент се включва втората степен и тя започва да ускорява в атмосферата.

PLA's ICBM (?) test for 29/9 was successful



A depressed trajectory, the shallow dive at the end should be Hypersonic boost glide phase https://t.co/5KKRBCtcGv pic.twitter.com/DXKfy5RSNy — Hûrin (@Hurin92) September 29, 2025

Самият полет на ракетата е заснет доста обстойно. И ясно се вижда, че става въпрос за много необичайна траектория, която е по-типична за хиперзвукови установки със собствен двигател.

Все още не е известно какъв вид ракета е била. Трябва да се отбележи, че Китай активно разработва нови хиперзвукови ракети и броят на известните образци е само около десет.

Но е малко вероятно Пекин да обяви нещо. В края на краищата, дори историята за „удара на метеорит“ остана без официален коментар

Or DF-27/29 HGV (?)



Look at those maneuvers at mid-course/apogee 👀 https://t.co/ecdClKqujg pic.twitter.com/qWqP9fZWMr — Hûrin (@Hurin92) September 29, 2025

Но това очевидно не е първият тест на тази ракета или на тази технология. Още на 1 март беше публикувано видео с много подобен „сценарий“. Но тогава изстрелването беше през нощта и зрителят засне ракетата точно над него.

Във всички видеа е възможно да се види, че ракетата не извършва маневри и лети праволинейно. Следователно е възможно това да е просто резултат от влиянието на атмосферните течения. Или всъщност знак, че освен свръхвисоката скорост, тази ракета е способна и да маневрира много агресивно.

Припомняме, че само наскоро Китай показа първите ясни снимки на изтребителя от шесто поколение J-50 , което се случи веднага след като САЩ обявиха, че техният F-47 ще полети през 2028 г.