Китай изпробва секретна балистична ракета с много странна траектория (ВИДЕО)

Автор: Труд онлайн
Азия

В Северен Китай беше забелязана нова балистична ракета със среден обсег или междуконтинентална балистична ракета, която имаше необичайна траектория на полета, съобщава военното издание Defense Express.

Изстрелването не състоя на  29 септември, около 18:00 часа местно време. Тоест, Пекин наистина направи всичко, за да направи този тест видим за всички. Публикуваните видеоклипове показват как ракетата набира височина, а в определен момент се включва втората степен и тя започва да ускорява в атмосферата.

Самият полет на ракетата е заснет доста обстойно. И ясно се вижда, че става въпрос за много необичайна траектория, която е по-типична за хиперзвукови установки със собствен двигател.

Все още не е известно какъв вид ракета е била. Трябва да се отбележи, че Китай активно разработва нови хиперзвукови ракети и броят на известните образци е само около десет.

Но е малко вероятно Пекин да обяви нещо. В края на краищата, дори историята за „удара на метеорит“ остана без официален коментар

Но това очевидно не е първият тест на тази ракета или на тази технология. Още на 1 март беше публикувано видео с много подобен „сценарий“. Но тогава изстрелването беше през нощта и зрителят засне ракетата точно над него.

Във всички видеа е възможно да се види, че ракетата не извършва маневри и лети праволинейно. Следователно е възможно това да е просто резултат от влиянието на атмосферните течения. Или всъщност знак, че освен свръхвисоката скорост, тази ракета е способна и да маневрира много агресивно.

Припомняме, че само наскоро Китай показа първите ясни снимки на изтребителя от шесто поколение J-50 , което се случи веднага след като САЩ обявиха, че техният F-47 ще полети през 2028 г.

