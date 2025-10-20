Китай засилва бойната готовност на крайбрежните си войски в реални сценарии

Крайбрежната отбранителна мрежа на Китай, разположена под командването на Източния театрален флот на Военноморските сили на Народоосвободителната армия (НОАК), премина през серия от интензивни бойни учения. Маневрите се проведоха на непознат терен с цел да се подобри способността за адаптация при високоинтензивни бойни операции, пише Military Watch.

В ученията участва неназован ракетен полк за крайбрежна отбрана, който се фокусира върху бързото разгръщане и координиране на удари. Частите извършиха дългосрочни маневри на големи разстояния, последвани от стрелби с бойни ракети. Системите за ранно предупреждение засичаха приближаващи цели и предаваха данните в реално време по защитени комуникационни канали до командния пункт, който координираше действията на няколко ударни групи за определяне на оптимални траектории за атака.

По време на стрелбите бойните екипи извършиха синхронизирани пускове на ракети по симулирани морски цели. Новата, по-децентрализирана формация на разгръщане, според военни източници, е повишила ефективността на поразяване.

Китайските сили за крайбрежна отбрана се считат за едни от най-мощните в света. Те разполагат с разнообразни мобилни установки за крилати ракети, способни да поразяват цели далеч в открито море. Основната част от арсенала включва противокорабни ракети YJ-12 и YJ-62, като в бъдеще се очаква въвеждането и на хиперзвуковите YJ-20.

Въпреки че подобни отбранителни системи обикновено се използват от държави с ограничени военноморски сили – като Русия, Виетнам и Северна Корея – Китай продължава да инвестира активно в този капацитет. Това се дължи на появата на нови поколения далекобойни и високоточни крилати ракети, както и на значително подобрените разузнавателни възможности над Източнокитайско, Жълто, Японско и Южнокитайско море. Близостта на ключови напрегнати зони като Тайванския пролив допълнително увеличава стратегическата роля на крайбрежните отбранителни системи.

В хода на ученията бяха проиграни и сценарии, при които първоначалните залпове не успяват напълно да неутрализират целите си. В такива случаи резервни части незабавно провеждаха вторични удари. В един от сценариите симулиран вражески кораб успява да избегне първата атака, след което командният пункт, използвайки нови разузнавателни данни, изпраща втора ударна група за довършителен удар.

Ракетният полк тества и новите си способности за противодействие на безпилотни летателни апарати. В рамките на ученията бе внедрена трислойна система за противодронова защита, която комбинира електронно заглушаване, кинетично прехващане и камуфлажни техники, целящи да ограничат възможностите на противниковите дронове за разузнаване и удари. В отделен епизод бяха използвани фалшиви цели с цел отклоняване на вражески безпилотни апарати.

Макар ролята на крайбрежната отбрана да е по-малка в сравнение със Студената война, Китай продължава да инвестира значителни средства в нейното поддържане и модернизация. Благодарение на относително ниската цена и високия потенциален ефект в случай на регионален конфликт, тези системи остават ключов елемент от отбранителната стратегия на страната.