Северна Корея тества нова оръжейна система с хиперзвукови ракети

Изстрелванията са включвали два хиперзвукови снаряда

Северна Корея заяви, че последните й ракетни тестове са включвали нова хиперзвукова система, целяща да укрепи ядреното й възпиращо средство, докато лидерът Ким Чен Ун продължава да разработва оръжия, предназначени да преодолеят отбраната на Южна Корея, съобщава AP.

Докладът на официалната Корейска централна информационна агенция на Северна Корея дойде ден след като южнокорейската армия съобщи, че е засякла Северна Корея да изстрелва множество ракети от район южно от столицата Пхенян и че те са пролетели около 350 километра (217 мили) на североизток, преди да паднат на сушата.

Изпитанията се проведоха дни преди световните лидери, включително американският президент Доналд Тръмп и китайският президент Си Цзинпин, да се съберат в Южна Корея за годишните срещи на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество.

Американските сили в Корея заявиха, че са „напълно наясно“ с балистичните изстрелвания на Северна Корея, както и с „неумолимото й преследване на способности за дългообхватни ракети“. Те призоваха Северна Корея да се въздържа от „незаконни и дестабилизиращи действия“, които нарушават санкциите на Съвета за сигурност на ООН, и добавиха, че ангажиментът на САЩ към съюза с Сеул остава „непоколебим“.

KCNA съобщи, че изстрелванията са включвали два хиперзвукови снаряда, които са поразили точно наземна цел в северната част на страната. Агенцията описа системата като стратегическа, което подсказва, че ракетите са проектирани да бъдат въоръжени с ядрени бойни глави.