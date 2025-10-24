Япония отчита рекордни нападения от мечки: Девет са жертвите от началото на годината

Един човек беше убит, а други четирима бяха ранени при нападения от мечки, регистрирани в Япония днес, съобщават властите, цитирани от CBS News. Това става само дни, след като правителството обеща по-строги мерки заради рекордния брой инциденти с дивите животни тази година.

До момента през 2025 г. мечките вече са убили девет души - най-високият брой от началото на статистиката и повече от предишния рекорд от шест жертви през 2023 - 2024 г. Животните все по-често навлизат в населените места, а причините включват изменението на климата и недостига на храна в естествените им местообитания.

В северния регион Акита полицията съобщи, че мечка е нападнала четирима души в планинско село - един е починал, а трима са хоспитализирани. Двама от пострадалите са работили в селското стопанство, а други двама са били ранени, докато се опитвали да помогнат.

При отделен инцидент в централния регион Тояма мечка е ранила жена на около 70 години. Новият министър на околната среда на Япония нарече нападенията "сериозен проблем" и обяви план за засилването на мерките за сигурността, обучението на ловците и по-добрият контрол върху популацията на мечките.

В страната живеят два вида мечки - по-малките азиатски черни мечки и по-едрите кафяви мечки на остров Хокайдо. Всяка година хиляди животни биват отстрелвани. Експертите смятат, че изменението на климата и обезлюдяването на селските райони позволяват на мечките да разширяват ареала си и увеличават риска от срещите си с хората.