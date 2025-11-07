Китай въведе в експлоатация най-мощния си самолетоносач (ВИДЕО)

Китай официално въведе в експлоатация новия самолетоносач „Фуцзян“, третият и най-мощен кораб от този клас във военноморските сили на страната. Тържествената церемония се състоя в пристанището Саня в провинция Хайнан, като в нея участва и председателят на Китайската народна република Си Дзинпин, съобщи централната телевизия CCTV.

„Фуцзян“ е изцяло проектиран и построен в Китай и представлява важна стъпка в развитието на китайската военноморска мощ. Корабът е оборудван с електромагнитни катапулти от ново поколение за изстрелване на летателни апарати – технология, използвана досега само от САЩ. От палубата му вече са извършени тестови изстрелвания на изтребители J-15 и J-35, както и на самолет за ранно предупреждение KJ-600.

Самолетоносачът бе спуснат на вода през юни 2022 г., а през 2024 г. премина изпитания на двигателната и електроенергийната система, които потвърдиха неговата надеждност и устойчивост.

В момента китайският флот разполага с три самолетоносача – „Ляонин“, „Шандун“ и новия „Фуцзян“.

„Ляонин“ е модифициран вариант на съветския кораб „Варяг“, закупен от Украйна, а „Шандун“ е първият самолетоносач, изцяло построен от Китай. Двата по-ранни кораба са технологично по-близки до руския „Адмирал Кузнецов“, тъй като не разполагат със стартови катапулти.