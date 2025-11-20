Японските морски дарове са въвлечени в ескалиращия дипломатически спор с Китай

Още по темата: Новият премиер на Япония иска разполагане на американски ядрени оръжия в страната 16.11.2025 22:03

Спорът бе предизвикан от изказвания на японския премиер за Тайван

Китай е дал знак, че ще забрани всички вносове на японски морски дарове, заявиха в сряда двама правителствени служители в Токио, в това, което изглежда като най-новата салва в ескалиращия дипломатически спор между двете най-големи икономики в Азия, съобщава Reuters.

Напрежението между двете страни се разпали, след като новият японски премиер Санае Такаичи заяви този месец, че китайска атака срещу Тайван, заплашваща оцеляването на Япония, може да предизвика военен отговор.

Китай поиска тя да оттегли изказването си

и призова гражданите си да не пътуват до Япония, което доведе до масови отмени, които могат да нанесат значителен удар на четвъртата по големина икономика в света.

Попитана за ограниченията върху морските дарове на пресконференция, говорителят на китайското външно министерство Мао Нин заяви: „При настоящите обстоятелства, дори и японските морски дарове да бъдат изнесени за Китай, те няма да намерят пазар.“

Тя повтори, че ако Такаичи не оттегли изказването си, Китай ще трябва да предприеме „строги и решителни“ контрамерки.

Главният секретар на кабинета на Япония Минору Кихара заяви пред репортери, че Токио не е получило официално уведомление от китайското правителство за забрана на морските продукти.

Преди няколко месеца Пекин частично облекчи ограниченията върху японските морски продукти, наложени поради решението на Токио отпреди две години да изпуска третирани отпадъчни води от атомната електроцентрала във Фукушима, където през 2011 г. се случи ядрена авария след мощно земетресение и цунами.

Китай информира японското министерство на земеделието, горите и рибарството в сряда, че настоящите процедури за внос не са достатъчни, което показва вероятно повторно налагане на пълна забрана, заявиха японски правителствени служители, които пожелаха да останат анонимни поради деликатността на въпроса.