Китай тества нова хиперзвукова ракета DF-27, предназначена да потапя западни групи самолетоносачи през океана

Нови изображения на китайска балистична ракета, за която се смята, че е хиперзвуковата платформа DF-27, подсказват, че системата напредва към оперативна готовност или вече е достигнала до този етап. На снимките ракетата е транспортирана на масивна установка с 12-киловозов самоходен пусков комплекс, покрита с камуфлажна мрежа по време на преместване, пише Military Watch.

Според наличната информация DF-27 има обсег между 5000 и 8000 километра, което я поставя между ракетата със среден обхват DF-26 (около 4500 км) и китайските междуконтинентални балистични ракети, предназначени за достигане на територията на САЩ. Новата система би могла да поразява американски бази из Тихия океан – включително Гуам и Хавай – но според експерти е разработена основно като средство за удар по военноморски цели, подобно на DF-26 и DF-21D.

DF-27 е една от трите разработвани в света балистични ракети със среден обсег, оборудвани с хиперзвукови планиращи бойни глави. Първата ракета от този клас, която премина във фазата на летателни изпитания, бе севернокорейската "Хвасон-16B" през март 2024 г., следвана от руската система „Орешник“ през ноември същата година. Въпреки това Китай остава водеща сила в развитието на хиперзвукови технологии – факт, който поражда сериозни тревоги в западните страни.

Американският генерал Джон Хайтън, тогавашен заместник-председател на Обединения комитет на началник-щабовете, описа през 2021 г. един от китайските тестове така: „Те изстреляха ракета с голям обсег. Тя обиколи Земята, отдели хиперзвуков планер, който се върна към Китай и порази цел там.“ По думите му ударът е бил „забележително точен“, а темпът на развитие на китайските способности – „поразителен“, като той предупреди, че Пекин може да постигне възможност за изненадващ ядрен удар срещу САЩ.

Китай от години е лидер в създаването на противокорабни балистични ракети, каквито малко държави притежават. Тези системи представляват значителна заплаха за бойните кораби на страните от Западния блок в обширни райони на Тихия океан. Обсегът на китайските ракети постепенно нараства – от западната част на Тихия океан с DF-21D, до зона около Гуам с DF-26. С DF-27 радиусът на възможно въздействие се разширява още по-дълбоко в океана.

Един от потенциалните недостатъци на DF-27 е зависимостта ѝ от спътникови или дронови системи за насочване при удари по корабни цели. Унищожаването или заглушаването на китайски спътници би затруднило прецизното поразяване на движещи се военноморски обекти. Китай обаче развива безпилотни стелт самолети с междуконтинентален обсег, които биха могли да се превърнат в алтернатива за разузнаване и осигуряване на целеуказване, тъй като големите им размери позволяват носене на мощни сензорни системи.