Трус с магнитуд 5,5 удари Япония

Епицентърът е край източния бряг на остров Хоншу

Земетресение с магнитуд 5,5 по скалата на Рихтер бе регистрирано днес край източния бряг на японския остров Хоншу, сочат данни на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на труса се намира на около 187 км югоизточно от град Хачинохе и 125 км източно от Мияко, а огнището му е било на дълбочина около 13 км. Регионът е част от Тихоокеанския огнен пръстен — зона с висока сеизмична активност, където често се случват земетресения поради движението на Тихоокеанската плоча.

Подобни трусове са чести в Япония, която разполага с модерна система за ранно предупреждение и строги строителни стандарти, целящи минимизиране на щетите.

Към момента няма съобщения за материални щети или пострадали, като местните служби провеждат проверки на инфраструктурата и транспорта.